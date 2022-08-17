Taşköprü Roma döneminden beri festivallere ev sahipliği yapıyor

Festivalin günümüzde de devam ediyor olmasının anlamlı olduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Günümüzde, Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin resmi anlamda 33'üncüsü düzenlendi. Bu kitabeden sonra 2 bin 33 yıldır festival yapılıyor diyebiliriz. Roma döneminden itibaren bu topraklarda festival geleneği sürüyor. Günümüzde de 2 bin yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin farklı illerinden katılanlar oluyor, önde gelen ses sanatçıları ve uluslararası ekipler katılıyor. Eğlenceler düzenleniyor. O dönemdeki festivalle bir yakınlık gösteriyor" şeklinde konuştu.