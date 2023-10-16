Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi)

Taylor Swift, bu kez de gişenin süper starı oldu. Turne filmi “Taylor Swift: The Eras Tour,” açılış hafta sonunda 96 milyon dolarlık hasılatıyla ABD'de en yüksek konser filmi açılış rakamını elde etti. Bu aynı zamanda, 2019'da 96,2 milyon dolarla çıkış yapan "Joker"den sonra en yüksek ekim ayı açılış rakamı. Dolayısıyla Taylor Swift, "Joker" gibi önemli bir filmin bile tahtını salladı. İşte 13-15 Ekim hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hafta sonu hasılatları...

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 1

10. Keriz Parası

920 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 2

9. Adalet 3: Son

960 bin dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 3

8. Dehşetin Yüzü 2

1,6 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 4

7. The Blind

2 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 5

6. Venedik'te Cinayet

2,1 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 6

5. Yaratıcı

4,3 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 7

4. Testere X

5,7 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 8

3. Paw Patrol: Süper Film

7 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 9

2. Exorcist: İnançlı

11 milyon dolar

Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi) - 10

1. Taylor Swift: The Eras Tour

96 milyon dolar

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