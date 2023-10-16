Taylor Swift'in turne filmi rekor kırdı (13-15 Ekim ABD gişesi)
Taylor Swift, bu kez de gişenin süper starı oldu. Turne filmi “Taylor Swift: The Eras Tour,” açılış hafta sonunda 96 milyon dolarlık hasılatıyla ABD'de en yüksek konser filmi açılış rakamını elde etti. Bu aynı zamanda, 2019'da 96,2 milyon dolarla çıkış yapan "Joker"den sonra en yüksek ekim ayı açılış rakamı. Dolayısıyla Taylor Swift, "Joker" gibi önemli bir filmin bile tahtını salladı. İşte 13-15 Ekim hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hafta sonu hasılatları...
10. Keriz Parası
920 bin dolar