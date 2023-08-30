Taylor Swift'ten Spotify rekoru

Son albümü "Midnights" ile rekora doymayan Taylor Swift, yeni rekorunu Spotify'da kırarak müzik tarihine geçti.

Taylor Swift'ten Spotify rekoru - 1

MÜZİK PİYASASINA HÜKMEDİYOR

Dönem, Taylor Swift'in dönemi! Amerikalı şarkıcı, rekor üstüne rekor kırıyor!

Swift, başarılarla dolu kariyerine yenisini ekleyerek, Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı oldu.

Grammy'de üç kez "Yılın Albümü" ödülünü kazanan dört kişiden biri olan Swift, ABD müzik piyasasına hükmetmeye devam ediyor. Şu anda Billboard’un Top 20 listesinde altı albümü, üç single'ı bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'ten Spotify rekoru - 2

TURNEYE DEVAM EDİYOR

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Taylor Swift'ten Spotify rekoru - 3

ÜNİVERSİTEDE DERS KONUSU OLDU

Öte yandan son albümü "Midnights" ile rekora doymayan Swift'in hayatı ve şarkıları ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işlenecek.

Dersi verecek olan psikoloji bölümü doktora öğrencisi Alexandra Wormley, dersin Taylor Swift'in çalışmalarını, ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji kapsamında işleyeceklerini belirtti. Wombley, dersin amacının şarkıcının hayatını analiz etmek olmadığını söyledi.

Taylor Swift'ten Spotify rekoru - 4

Dersin Swift'in ne kadar sevildiği veya sevilmediği üzerine olmadığını belirten Wombley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.

Şu sıralar dünya turnesiyle oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi verdi. Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.

Taylor Swift'ten Spotify rekoru - 5

Daha önce "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini yeniden kaydeden şarkıcı, sıradaki albümünün "1989" olacağını konser esnasında duyurdu.

Swift "Taylor'ın Versiyonu" olarak piyasaya çıkacak "1989" albümü 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

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