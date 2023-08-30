Taylor Swift'ten Spotify rekoru

MÜZİK PİYASASINA HÜKMEDİYOR

Dönem, Taylor Swift'in dönemi! Amerikalı şarkıcı, rekor üstüne rekor kırıyor!

Swift, başarılarla dolu kariyerine yenisini ekleyerek, Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı oldu.

Grammy'de üç kez "Yılın Albümü" ödülünü kazanan dört kişiden biri olan Swift, ABD müzik piyasasına hükmetmeye devam ediyor. Şu anda Billboard’un Top 20 listesinde altı albümü, üç single'ı bulunuyor.