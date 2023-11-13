The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi)
Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels filmi vizyona girdiği ilk haftada 47 milyon dolar hasılat elde etti. 300 milyon dolarlık bütçe ile çekilen film her ne kadar ABD gişesinin zirvesinde olsa da Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaparak The Incredible Hulk (2008) filminin rekorunu kırdı. Son dönemde Marvel filmlerinin gişede beklentiyi karşılayamaması süper kahraman filmlerinin gişede giderek güç kaybettiğinin sinyallerini veriyor. İşte 10-12 Kasım haftasında ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...
9. Radical
1,8 milyon dolar