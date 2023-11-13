The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi)

Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels filmi vizyona girdiği ilk haftada 47 milyon dolar hasılat elde etti. 300 milyon dolarlık bütçe ile çekilen film her ne kadar ABD gişesinin zirvesinde olsa da Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaparak The Incredible Hulk (2008) filminin rekorunu kırdı. Son dönemde Marvel filmlerinin gişede beklentiyi karşılayamaması süper kahraman filmlerinin gişede giderek güç kaybettiğinin sinyallerini veriyor. İşte 10-12 Kasım haftasında ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 1

9. Radical

1,8 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 2

10. Exorcist: İnançlı

1,2 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 3

8. Paw Patrol: Süper Film

1,8 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 4

7. Journey to Bethlehem

2,4 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 5

6. The Holdovers

3,2 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 6

5. Dolunay Katilleri

4,7 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 7

4. Priscilla

4,8 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 8

3. Taylor Swift: The Eras Tour

5,9 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 9

2. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

9 milyon dolar

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) - 10

1. The Marvels

47 milyon dolar

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