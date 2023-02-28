The Weeknd'den yeni rekor: Aylık 100 milyon dinleyiciyi geçen ilk sanatçı oldu

Dijital müzik platformu Spotify, birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor. Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri de The Weeknd.
The Weeknd yeni bir rekora imza attı. Ünlü şarkıcı, 27 Şubat itibarıyla 100 milyondan daha fazla aylık dinleyiciye ulaşan ilk sanatçı oldu.
Son albümü Dawn FM ile büyük bir başarı yakalayan The Weeknd, en yakın rakibi Miley Cyrus'u tam 18 milyon dinleyiciyle geçti.
Spotify aylık en çok dinlenen sanatçılar listesi şu şekilde:
1.The Weeknd
2.Miley Cyrus
3.Taylor Swift
4.Rihanna
5.Shakira
6.Ed Sheeran
7.Sam Smith
8.David Guetta
9.SZA
10.Drake
Öte yandan Spotify'da dünya genelinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı unvanı el değiştirmişti. The Weeknd, 'Blinding Lights'la yılbaşında Ed Sheeran'ı geçerek ilk sıraya oturmuştu.
Ünlü isim, bu başarıyı attığı tweet'le kutlamıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Blinding Lights'a iyi seneler" ifadelerini kullanmıştı.
Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan 33 yaşındaki ünlü şarkıcının 4. stüdyo albümü After Hours'ta da yer alan 'Blinding Lights', Billboard Hot 100 listesinde 90 hafta boyunca yer alarak da rekor kırmıştı.