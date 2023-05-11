Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı

Yeni kitabı “Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapılışı”nı tanıtmak için New Yorker Live etkinliğinde konuşan usta oyuncu Tom Hanks, kendisine Oscar getiren "Forrest Gump"la ilgili itirafıyla şaşırttı.

Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı - 1

Son olarak “A Man Called Otto” adlı filmde rol alan Tom Hanks, 1994 yapımı "Forrest Gump"taki rolünün başlangıçta izleyicilerin ilgisini çekmeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı - 2

"BU FİLM KİMSENİN UMRUNDA OLACAK MI?"

Ünlü oyuncu, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" dediğini açıkladı.

Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı - 3

BU DURUMU MAYIN TARLASINA BENZETTİ

Hanks, yönetmenin durumu bir mayın tarlasına benzettiğini ifade etti. Zemeckis'in "Kendi yıkımımızın tohumlarını ekiyor olabiliriz" dediğini söyledi.

Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı - 4

Tom Hanks, Robert Zemeckis'in kendisine çekecekleri filme "inanmayı" ve gerisini sonra düşünmeyi öğrettiğini de sözlerine ekledi.

Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı - 5

6 DALDA OSCAR ALDI

Öte yandan "Forrest Gump" filmi, dünya çapında 678 milyon doları aşan gişe yapmış ve "En İyi Film" de dahil olmak üzere altı Akademi Ödülü kazanmıştı.

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