Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı

Son olarak “A Man Called Otto” adlı filmde rol alan Tom Hanks, 1994 yapımı "Forrest Gump"taki rolünün başlangıçta izleyicilerin ilgisini çekmeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.
Ünlü oyuncu, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" dediğini açıkladı.
Hanks, yönetmenin durumu bir mayın tarlasına benzettiğini ifade etti. Zemeckis'in "Kendi yıkımımızın tohumlarını ekiyor olabiliriz" dediğini söyledi.
Tom Hanks, Robert Zemeckis'in kendisine çekecekleri filme "inanmayı" ve gerisini sonra düşünmeyi öğrettiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan "Forrest Gump" filmi, dünya çapında 678 milyon doları aşan gişe yapmış ve "En İyi Film" de dahil olmak üzere altı Akademi Ödülü kazanmıştı.