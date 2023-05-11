Tom Hanks'ten şaşırtan "Forrest Gump" itirafı

"BU FİLM KİMSENİN UMRUNDA OLACAK MI?"

Ünlü oyuncu, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" dediğini açıkladı.