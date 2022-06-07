Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 11:30 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 11:34

1986 yılında vizyona giren ve bir kült haline gelen Tom Cruise filmi Top Gun, telif hakkı davasıyla gündeme geldi. İsrailli bir yazarın ailesi, filmin orijinal hikayesinin yazara ait olduğunu iddia ederken 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick’ten telif hakkı talep etti.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 1

36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick filmi gişede büyük başarı yakalarken, İsrailli bir yazarın ailesi filmin hikayesinin yapım şirketi tarafından kullanıldığını iddia etti.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 2

HAKLARI VERİLMEDİ İDDİASI

Ehud Yonay adındaki İsrailli yazarın 1983 yılında kaleme aldığı ‘Top Guns’ adlı hikayenin telif haklarının, yeni Top Gun: Maverick filmi vizyona girdiğinde verilmediği belirtildi.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 3

YAPIM ŞİRKETİNE DAVA AÇTI

İsrailli yazarın ailesi, filmin yapım şirketi Paramount Pictures’a telif haklarını vermediği gerekçesiyle dava açtı.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 4

YAPIM ŞİRKETİ İTİRAZ EDECEK

Yapım şirketi Paramount Pictures yayınladığı açıklamada, yazarın ailesinden gelen bu iddiaların ‘haksız’ olduğunu ve itiraz edeceklerini belirtti.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 5

YENİ FİLMİN KONUSU

27 Mayıs’ta vizyona giren Top Gun: Maverick filmi, Tom Cruise’un Pete ‘Maverick’ Mitchell karakterinde acemi pilotları zorlu bir göreve hazırlamasını konu alıyor.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 6

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Top Gun: Maverick, pandemi sürecinde gişede en yüksek hafta sonu açılışını yapan 4. film oldu. ABD’de 4 binden fazla sinema salonunda gösterime giren film, aldığı olumlu eleştiriler ile birlikte 86 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 7

CRUISE KENDİ REKORUNU KIRDI

Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 8

PRÖMİYERE HELİKOPTERLE GELDİ

Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, havalı girişiyle gündem olmuştu. Oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle Hollywood’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşımıştı.

Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı - 9

KRALİYET PRÖMİYERİNE KATILDI

Filmin İngiltere'deki gösterimine İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ve eşi Kate Middleton da katılmıştı. Prens ve eşi Middleton'ı filmin başrol oyuncusu Tom Cruise kırmızı halıda karşıladı.

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