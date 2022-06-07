Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Top Gun: Maverick, pandemi sürecinde gişede en yüksek hafta sonu açılışını yapan 4. film oldu. ABD’de 4 binden fazla sinema salonunda gösterime giren film, aldığı olumlu eleştiriler ile birlikte 86 milyon dolarlık hasılata ulaştı.