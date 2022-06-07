Top Gun: Maverick'e telif hakkı davası açıldı

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 11:30 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 11:34
36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick filmi gişede büyük başarı yakalarken, İsrailli bir yazarın ailesi filmin hikayesinin yapım şirketi tarafından kullanıldığını iddia etti.
Ehud Yonay adındaki İsrailli yazarın 1983 yılında kaleme aldığı ‘Top Guns’ adlı hikayenin telif haklarının, yeni Top Gun: Maverick filmi vizyona girdiğinde verilmediği belirtildi.
İsrailli yazarın ailesi, filmin yapım şirketi Paramount Pictures’a telif haklarını vermediği gerekçesiyle dava açtı.
Yapım şirketi Paramount Pictures yayınladığı açıklamada, yazarın ailesinden gelen bu iddiaların ‘haksız’ olduğunu ve itiraz edeceklerini belirtti.
27 Mayıs’ta vizyona giren Top Gun: Maverick filmi, Tom Cruise’un Pete ‘Maverick’ Mitchell karakterinde acemi pilotları zorlu bir göreve hazırlamasını konu alıyor.
Top Gun: Maverick, pandemi sürecinde gişede en yüksek hafta sonu açılışını yapan 4. film oldu. ABD’de 4 binden fazla sinema salonunda gösterime giren film, aldığı olumlu eleştiriler ile birlikte 86 milyon dolarlık hasılata ulaştı.
Tom Cruise, kariyerinde ilk defa 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırdı.
Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, havalı girişiyle gündem olmuştu. Oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle Hollywood’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşımıştı.
Filmin İngiltere'deki gösterimine İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ve eşi Kate Middleton da katılmıştı. Prens ve eşi Middleton'ı filmin başrol oyuncusu Tom Cruise kırmızı halıda karşıladı.