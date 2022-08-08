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Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 13:12 - Son Güncelleme : 08.08.2022 - 13:20

Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filmi, ABD tarihinde 7. en yüksek gişe hasılatına sahip olan Titanik’i geride bıraktı.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 1

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 2

TİTANİK'İ İNDİRDİ

Film, ABD'de tüm zamanların en çok hasılata erişen 7. filmi Titanik’i tahtından indirdi.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 3

7. SIRAYA YERLEŞTİ

Ülkede toplamda 662,5 milyon dolar bilet satışına ulaşan film, James Cameron’ın rekortmen filmi Titanik’in yerini alarak tüm zamanların en çok gişe hasılatına erişen 7. filmi oldu.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 4

Top Gun: Maverick, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde en çok kazanan filmi olmuştu.

Film, şu ana kadar dünya genelinde ise 1,3 milyar dolar hasılata ulaşmayı başardı. 

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 5

KARİYERİNDEKİ EN YÜKSEK HASILAT

Top Gun: Maverick, aynı zamanda filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Tom Cruise’un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşmasını sağlamıştı.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 6

Kadrosunda Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly ve Val Kilmer’ın yer aldığı film, tehlikeli bir görev için genç bir havacı grubunu eğiten Pete ‘Maverick’ Mitchell’in hikayesini konu alıyor.

Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti - 7

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KAZANANLARI

ABD’de tüm zamanların en çok kazanan filmleri sırasıyla Star Wars: Güç Uyanıyor, Avengers: Endgame, Spider: Eve Dönüş Yok, Avatar, Black Panther, Avenger: Infinity War, Top Gun: Maverick, Titanik, Jurassic World, The Avengers...

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