Top Gun: Maverick Titanik’in gişe hasılatını geçti

Haberler - ntv.com.tr | 08.08.2022 - 13:12 - Son Güncelleme : 08.08.2022 - 13:20
Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor.
Film, ABD'de tüm zamanların en çok hasılata erişen 7. filmi Titanik’i tahtından indirdi.
Ülkede toplamda 662,5 milyon dolar bilet satışına ulaşan film, James Cameron’ın rekortmen filmi Titanik’in yerini alarak tüm zamanların en çok gişe hasılatına erişen 7. filmi oldu.
Top Gun: Maverick, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde en çok kazanan filmi olmuştu.
Film, şu ana kadar dünya genelinde ise 1,3 milyar dolar hasılata ulaşmayı başardı.
Top Gun: Maverick, aynı zamanda filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Tom Cruise’un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşmasını sağlamıştı.
Kadrosunda Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly ve Val Kilmer’ın yer aldığı film, tehlikeli bir görev için genç bir havacı grubunu eğiten Pete ‘Maverick’ Mitchell’in hikayesini konu alıyor.
ABD’de tüm zamanların en çok kazanan filmleri sırasıyla Star Wars: Güç Uyanıyor, Avengers: Endgame, Spider: Eve Dönüş Yok, Avatar, Black Panther, Avenger: Infinity War, Top Gun: Maverick, Titanik, Jurassic World, The Avengers...