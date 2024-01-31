TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin galası gerçekleşti

"TRT SADIK AHMETLERİN HİKAYESİNİ ANLATMAYA TÜM GAYRETİYLE DEVAM EDECEK"
TRT’nin misyon yüklü işlerinin sonuncusunun Sadık Ahmet filmi olduğunu söyleyen Sobacı, “Sadık Ahmet, Batı Trakya davasını dünyaya duyurmak için hayatını vakfetmiş bir mücadele insanı, özellikle Batı Trakya Türklerinin asimile edilmeye çalışıldığı, yok sayılmaya çalışıldığı bir dönemde onların insanca yaşama hakkını savunmayı üstlenmiş bir karakter. Bu uğurda yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. Ama son nefesine kadar milletine sadık kalmış, davasına sadık kalmış, inancına sadık kalmış bir karakter" dedi.
Sobacı sözlerine" Mücadelesiyle örnek teşkil etmiş bir Türk. Türk milletinin asla yok sayılamayacağını dünyaya haykırmış bir karakter. Böyle bir şahsiyetin filminin beyaz perdeye aktarılması da TRT açısından gurur verici. Bu projenin ortak yapımcısı olmak bizler için TRT için gurur verici. Çünkü Sadık Ahmet filmi aynı zamanda kimliğimizin gölgelenmesine, bağımsızlığımızın kısıtlanmasına izin vermeyeceğimizin de TRT açısından bir ilanıdır. Ben bu vesileyle Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu projenin hayata geçebilmesi elbette ki ailesinin iznine, onayına bağlıydı. Dolayısıyla ben eşi hanımefendiye ve evlatları Levent Bey ve Funda Hanım’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yapımcımıza, yönetmenimize elbette ki oyuncularımıza ve tüm set ekibime buradan şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. TRT, Sadık Ahmetlerin hikayesini, tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi anlatmak için tüm gayretiyle çalışmaya devam edecek,” diye devam etti.