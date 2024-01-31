TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin galası gerçekleşti

"TRT SİNEMA ALANINDA MARKA DEĞERİNİ GÜN GEÇTİKÇE YÜKSELTİYOR"

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra özel önem atfettiği alanların başında sinema geldiğini ve TRT ortak yapımlarının hem Türk sinemasına hem de dünya sinemasına önemli katkılar sunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“TRT, verdiği desteklerle aslında birçok projenin beyazperdeye taşınmasına vesile oluyor, özellikle ortak yapımlarda derdi olan, misyon yüklü işlere imza atmaya gayret gösteriyor. Özellikle ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla TRT, sinema alanında da marka değerini gün geçtikçe yükseltiyor. Bunun en temel göstergelerinden biri dünyanın en önemli film festivallerinden çok önemli ödüllerle dönüyor olması. Tabii bu ödüller bir yandan da aslında TRT Sinema’nın hangi noktaya geldiğine işaret. Bir yandan da yeni projeler için yeni ortak yapımlar için bizleri teşvik ediyor.”