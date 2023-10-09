Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri

Beyonce ve Taylor Swift, dünya turnelerini beyazperdeye taşımaya hazırlanırken, bu yapımların sinema dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı, Hollywood filmlerini gişede geride bırakacağı öngörülüyor. Peki, Beyonce ve Taylor Swift'ten önce hangi isimlerin turne filmleri sinema salonlarını doldurdu? İşte, Michael Jackson'dan Justin Bieber'a, Madonna'dan Katy Perry'ye tüm zamanların en çok seyredilen konser filmleri...

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 1

Müzik dünyasının iki rekortmen ismi Beyonce ve Taylor Swift, dünya turnelerini beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Swift'in filmi 13 Ekim'de, Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.

Dünyaca ünlü iki şarkıcının aynı dönemde dünya turnelerini beyazperdeye taşımalarının gişede büyük bir değişim yaratacağı düşünülüyor.

Sinema salonlarında "konser izler gibi" bir deneyim vadeden "konser filmleri"nin, sinema dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı ve hatta Hollywood filmlerini gişede geride bırakacağı öngörülüyor.

Peki, bugüne kadar hangi sanatçıların turne filmleri sinema salonlarına en çok seyirciyi çekti? İşte Michael Jackson'dan Justin Bieber'a, Madonna'dan Katy Perry'ye tüm zamanların en çok seyredilen konser filmleri...

N-LIFE HABERLERİ

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 2

10. U2: Rattle and Hum (1988)

Hasılatı: 8,6 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 3

9. U2 (2008)

Hasılat: 10,3 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 4

8. Glee: The 3D Concert Experience (2011)

Hasılat: 11,8 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 5

7. Madonna: Truth or Dare (1991)

Hasılat: 15 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 6

6. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

Hasılat: 19,1 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 7

5. Katy Perry: Part of Me (2012)

Hasılat: 25,3 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 8

4. One Direction: This Is It (2013)

Hasılat: 28,8 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 9

3. Hannah Montana ve Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008)

Hasılat: 65,2 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 10

2. Michael Jackson’s This Is It (2009)

Hasılat: 72 milyon dolar

Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri - 11

1. Justin Bieber: Never Say Never (2011)

Hasılat: 73 milyon dolar

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