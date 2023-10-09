Tüm zamanların en çok kazandıran konser filmleri

Müzik dünyasının iki rekortmen ismi Beyonce ve Taylor Swift, dünya turnelerini beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Swift'in filmi 13 Ekim'de, Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.

Dünyaca ünlü iki şarkıcının aynı dönemde dünya turnelerini beyazperdeye taşımalarının gişede büyük bir değişim yaratacağı düşünülüyor.

Sinema salonlarında "konser izler gibi" bir deneyim vadeden "konser filmleri"nin, sinema dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı ve hatta Hollywood filmlerini gişede geride bırakacağı öngörülüyor.

Peki, bugüne kadar hangi sanatçıların turne filmleri sinema salonlarına en çok seyirciyi çekti? İşte Michael Jackson'dan Justin Bieber'a, Madonna'dan Katy Perry'ye tüm zamanların en çok seyredilen konser filmleri...