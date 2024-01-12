Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri)

7. THE CREMATOR (1969) 4.2/5

Muhtemelen yeniden çevrilemeyecek kadar farklı ve tuhaf olan The Cremator, Letterboxd'da sevilen ancak bunun dışında belirsiz olan klasik bir korku sineması örneği. Bir krematoryumda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Bay Kopfrkingl adlı Çekoslovak bir adamı takip eden film, korku ile kara komediyi bir araya getiriyor.

Film ilerledikçe olaylar giderek daha rahatsız edici ve daha korku odaklı bir hal alırken, The Cremator nihayetinde insanların belirli ideolojiler tarafından nasıl etkilenip yozlaştırılabileceğini gösteren kasvetli bir hiciv eseri olarak ortaya çıkıyor. The Cremator'daki bazı görüntüler dehşet verici olabilir, ancak sıradan görünen insanların gerçekten karanlık düşünceler barındırabileceği fikri daha da korkutucudur, özellikle de bu düşünceler sonunda şiddet eylemleri olarak ortaya çıktığında.