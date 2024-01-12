Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri)
Korku türünün en iyileri belli oldu. Film sitesi Letterboxd kullanıcılarının oylarıyla seçilen tüm zamanların en yüksek puanlı korku filmlerini sizler için derledik. İzlerken gerilim dolu anlar yaşayacağınız 15 film...
15. BLACK SWAN (2010) 4.1/5
Korku filmi olduğu kadar psikolojik gerilim de olan Black Swan, mükemmellik için çabalayan Kuğu Gölü prodüksiyonundaki rolüne alışılmadık bir şekilde kendini adamış bir balerini konu alıyor.
Natalie Portman'a En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandıran filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky üstleniyor.