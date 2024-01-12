Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri)

Korku türünün en iyileri belli oldu. Film sitesi Letterboxd kullanıcılarının oylarıyla seçilen tüm zamanların en yüksek puanlı korku filmlerini sizler için derledik. İzlerken gerilim dolu anlar yaşayacağınız 15 film...

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 1

15. BLACK SWAN (2010) 4.1/5

Korku filmi olduğu kadar psikolojik gerilim de olan Black Swan, mükemmellik için çabalayan Kuğu Gölü prodüksiyonundaki rolüne alışılmadık bir şekilde kendini adamış bir balerini konu alıyor.

Natalie Portman'a En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandıran filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky üstleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 2

14. TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME (1992) 4.1/

Televizyon dizisi olarak başlayan ancak ikinci sezonunda iptal edilen Twin Peaks, daha sonra yönetmen David Lynch tarafından kendi hikaye yöntemiyle Twin Peaks: Fire Walk with Me ismli filmle yayınlandı.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 3

13. ALIENS (1986) 4.2/5

James Cameron, Aliens'ı yönettiğinde tüm zamanların en iyi devam filmlerinden birini yaparak ikonik bir korku serisini tarzıyla devraldı. 1979'daki sinema sektörüne göre daha aksiyon odaklı bir yöne doğru ilerleyen film, belki de bir korku filmi olarak daha az tanımlanabilir. Yine de gerilimi yüksek tutmayı asla unutmuyor ve bolca dehşet sahnesi sunmayı başarıyor.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 4

12. DIABOLIQUE (1955) 4.2/5

Diabolique'i pek çok şekilde tanımlamak mümkün. Gotik korkunun benzersiz ve sürükleyici yorumu, 1950'lerin en iyi filmlerinden biri. Gizemli ve karanlık atmosferiyle sürekliyici ve heyecan verici.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 5

11. GET OUT (2017) 4.2/5

Ustalıkla yazılmış korku/gerilim filmi olan ve sosyal mesajlar içeren Get Out, 21. yüzyılın şimdiye kadarki en iyi korku filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Genç bir siyahi adamın beyaz kız arkadaşının ailesiyle tanışmasını konu alan film, biraz rahatsız edici bir deneyim olarak başlıyor ve sonunda gerçekten dehşet verici ölümcül bir hal alıyor.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 6

10. DEMONS (1971) 4.2/5

Aynı adı taşıyan 1985 İtalyan korku filmi ile karıştırılmaması gereken Demons, parası bir geyşa tarafından çalınan yalnız bir samurayın intikam almak için izlediği kanlı yolu anlatır. Samurayın dramını ,korku unsurlarıyla birleştiren ilgi çekici ve etkili bir korku filmidir.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 7

9. KWAIDAN (1964) 4.2/5

Çok az korku filmi üç saat sürer, ancak Kwaidan bu türün tamamen benzersiz bir örneği. Her biri yaklaşık 40 ila 50 dakika uzunluğundaki dört farklı hikaye anlatan, geniş kapsamlı bir antoloji filmi.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 8

8. ROSEMARY'S BABY (1968) 4.2/5

Ebeveynliğin dehşetini anlatan pek çok korku filmi çekilmiştir, ancak çok azı Rosemary's Baby kadar ikoniktir. 1960'ların bu klasiği, Rosemary ve kocası Guy'ın yeni bir apartmana taşınmalarını ve Rosemary'nin hamileliğiyle özellikle ilgilenen bazı tuhaf komşularla karşılaşmalarını konu alıyor.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 9

7. THE CREMATOR (1969) 4.2/5

Muhtemelen yeniden çevrilemeyecek kadar farklı ve tuhaf olan The Cremator, Letterboxd'da sevilen ancak bunun dışında belirsiz olan klasik bir korku sineması örneği. Bir krematoryumda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Bay Kopfrkingl adlı Çekoslovak bir adamı takip eden film, korku ile kara komediyi bir araya getiriyor.

Film ilerledikçe olaylar giderek daha rahatsız edici ve daha korku odaklı bir hal alırken, The Cremator nihayetinde insanların belirli ideolojiler tarafından nasıl etkilenip yozlaştırılabileceğini gösteren kasvetli bir hiciv eseri olarak ortaya çıkıyor. The Cremator'daki bazı görüntüler dehşet verici olabilir, ancak sıradan görünen insanların gerçekten karanlık düşünceler barındırabileceği fikri daha da korkutucudur, özellikle de bu düşünceler sonunda şiddet eylemleri olarak ortaya çıktığında.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 10

6. CURE (1997) 4.2/5

Cure, başlangıçta ortalama tepkiler almış olsa da yıllar geçtikçe daha çok beğenilen bir yapım. Korku, dram, suç ve gizem türlerinin sert ve ağır bir karışımı olan film, Tokyo'yu etkileyen bir dizi tuhaf cinayete ve bu davayı araştırmak için görevlendirilen dedektifleri anlatıyor.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 11

5. THE SHINING (1980) 4.3/5

Film, aslında alışık olduğumuz bir hikayeyle başlar. Bir aile, babanın şehir dışında iş bulmasının ardından ıssız bir otelde kalmaya gider. Psikolojik ve doğaüstü korkuyu ustalıkla harmanlayan The Shining Jack Nicholson'ın yıllarca konuşulacak oyunculuğu ile tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri olmayı başardı ve herkes tarafından sevildi. Stephen King hariç...

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 12

4. ALIEN (1979) 4.3/5

Film, uzaydaki korkunç bir güce karşı hayatta kalmayı ele alır ve bu "basit" hikayeyle elinden geleni yapar.  Serinin ilk filmi olan Alien, çoğu kişi tarafından klasik bir korku filmi olarak tanımlanmasa da muhteşem oyuncu kadrosunun yıldızlaşması ve Ridley Scott'ın yönetmenliğiyle kült yapımlar arasına girdi.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 13

3. PSYCHO (1960) 4.3/5

Alfred Hitchcock'un 1960 yılında Psycho ile korku türünde devrim yarattığını söylemek yanlış olmaz. Daha önce de pek çok kayda değer korku filmi gösterime girmişti ancak çok azı Psycho'nun etkisine yaklaşabildi.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 14

2. THE SILENCE OF THE LAMBS (1992) 4.3/5

Letterboxd bazen belirli filmler için tür etiketlerini değiştiriyor. Kısa bir süre önce Kuzuların Sessizliği'ni bir korku filmi olarak işaretledi. Böylece film bir anda Letterboxd'ın en yüksek puan alan korku filmleri listesinde üst sıralara yerleşti. Hayranları onu ister korku filmi ister suç/gerilim filmi olarak adlandırsın, kesin olan bir şey var: Kuzuların Sessizliği tam bir klasik.

Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi (Mutlaka izlenmesi gereken korku filmleri) - 15

1. THE THING (1982) 4.3/5

Gösterime girdiğİ yıl pek de iyi yorumlar almayan film, sonraki yıllarda istikrarlı bir izleyici kitlesi kazandı. The Thing artık korku ve bilim-kurgunun temel eserlerinden ve John Carpenter'ı tanımlayan başyapıtlarından biri olarak görülüyor.

Antarktika'da izole edilmiş araştırmacılardan oluşan ekibi hedef alan, şekil değiştiren bir uzaylı ekipten birinin yerine girince, artık kimse güvende değidir.

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