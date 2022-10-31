Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri

Altıncı his (1999)
The Thing (1982)
Harry Potter ve Azkaban Tutsagi (2004)
Donnie Darko - Karanlık yolculuk (2001)
Penny Dreadful (2014–2016)
Chilling Adventures of Sabrina
The Haunting of Hill House (2018– )
Canavarlar Sehri: Ruhlar Odası (2015)
My Babysitter's a Vampire (2010)
Lady in White (1988)
Ruhlar Bölgesi (I) (2010)
The Monster Squad (1987)
Otel Transilvanya (2012)
Dellamorte Dellamore (1994)
Re-Animator (1985)
The Worst Witch (1986 )
Çığlık (1996)
Clue (1985)
Kayıp Çocuklar (1987)
Ölü gelin (2005)
Kötü ruh (1982)
Hayalet Süvari (1999)
The Rocky Horror Picture Show (1975)
O (I) (2017)
Wallace ve Gromit yaramaz tavsana karsi (2005)
Braindead (1992)
Beterböcek (1988)
Korku Seansı (2013)
Drakula (1931)
The crow - Ölümsüz Aşk (1994)
Vampirle Görüşme (1994)
Kurt adam Londra'da (1981)
Koralin ve Gizli Dünya (2009)
Vahşet (1987)
Hayalet Avcıları (1984)
Yabancı (1978)
Küçük Cadı Kiki (1989)
Frankenstayn (1931)
Ed Wood (1994)
Gir Kanıma (2008)
The Munsters (1964–1966)
Yaşayan Ölülerin Gecesi (1968)
Halloween Wars (2011– )
E.T. (1982)
The Addams Family (1964–1966)
Şeytan (1973)
The Nightmare Before Christmas (1993)
American Horror Story (2011-)
The Halloween Tree (1993 TV Movie)
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966 TV Special)
Ash vs Evil Dead (2015–2018)
Sapık (1960)
Doğaüstü (2005– )
Michael Jackson: Thriller (1983 Video)
Tuhaf Şeyler (2016– )