Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri

Bugün, dünyada Cadılar Bayramı kutlanıyor. Her yıl farklı kostümler giyilerek ve çeşitli etkinliklerle 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı ruhunu yaşatan yapımlarla siz de korku ve eğlenceyi harmanlayabilirsiniz. İşte tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Cadılar Bayramı-korku temalı filmleri ve dizileri...

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 1

Altıncı his (1999)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 2

The Thing (1982)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 3

Harry Potter ve Azkaban Tutsagi (2004)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 4

Donnie Darko - Karanlık yolculuk (2001)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 5

Penny Dreadful (2014–2016)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 6

Chilling Adventures of Sabrina

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 7

The Haunting of Hill House (2018– )

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 8

Canavarlar Sehri: Ruhlar Odası (2015)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 9

My Babysitter's a Vampire (2010)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 10

Lady in White (1988)


Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 11

Ruhlar Bölgesi (I) (2010)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 12

The Monster Squad (1987)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 13

Otel Transilvanya (2012)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 14

Dellamorte Dellamore (1994)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 15

Re-Animator (1985)


Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 16

The Worst Witch (1986 )


Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 17

Çığlık (1996)


Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 18

Clue (1985)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 19

Kayıp Çocuklar (1987)


Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 20

Ölü gelin (2005)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 21

Kötü ruh (1982)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 22

Hayalet Süvari (1999)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 23

The Rocky Horror Picture Show (1975)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 24

O (I) (2017)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 25

Wallace ve Gromit yaramaz tavsana karsi (2005)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 26

Braindead (1992)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 27

Beterböcek (1988)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 28

Korku Seansı (2013)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 29

Drakula (1931)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 30

The crow - Ölümsüz Aşk (1994)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 31

Vampirle Görüşme (1994)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 32

Kurt adam Londra'da (1981)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 33

Koralin ve Gizli Dünya (2009)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 34

Vahşet (1987)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 35

Hayalet Avcıları (1984)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 36

Yabancı (1978)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 37

Küçük Cadı Kiki (1989)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 38

Frankenstayn (1931)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 39

Ed Wood (1994)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 40

Gir Kanıma (2008)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 41

The Munsters (1964–1966)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 42

Yaşayan Ölülerin Gecesi (1968)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 43

Halloween Wars (2011– )

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 44

E.T. (1982)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 45

The Addams Family (1964–1966)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 46

Şeytan (1973)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 47

The Nightmare Before Christmas (1993)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 48

American Horror Story (2011-)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 49

The Halloween Tree (1993 TV Movie)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 50

It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966 TV Special)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 51

Ash vs Evil Dead (2015–2018)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 52

Sapık (1960)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 53

Doğaüstü (2005– )

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 54

Michael Jackson: Thriller (1983 Video)

Tüm zamanların en iyi Cadılar Bayramı filmleri ve dizileri - 55

Tuhaf Şeyler (2016– )

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