Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi

2. The Texas Chain Saw Massacre (Teksas Katliamı) (1974)

Film bir grup üniversiteli gencin, psikopat bir aile tarafından öldürülmeye çalışılmasını konu alıyor. Tobe Hooper’ın çok düşük bir bütçe ile çektiği film, içerdiği şiddet sahneleriyle bazı seyircilerinin hala korkulu rüyası.