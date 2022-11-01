Tunus'un dağ sarayları turistlerin gözdesi oldu

Tunus’un güneyindeki çöl bölgesine yakın dağlarda 8 asırlık dağ sarayları dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.
Yaklaşık 8 yüzyıl önce dağların zirvelerine toprak ve taş kullanılarak inşa edilen, yükseklikleri 6 metreye ulaşan 2-3 katlı yan yana binalardan oluşan yapıları bölge halkı “Dağ Sarayları” olarak isimlendiriyor.
Çoğunluğu Medenin kenti civarında yer alan ve yakın bölgelerde yaşayan köy sakinlerinin, gıdalarını soğuk tutmak ve uzun süre saklayabilmek için kullandıkları bu yapılar, devletin sağladığı teşviklerle restore edilerek turizm sektörünün hizmetine sunuldu.
Uzun yıllardır metruk olan ve sadece bölge halkının bildiği bu saraylar, turizm amaçlı yapılan gezilerin yanı sıra çeşitli şenlik, eğlence ve toplantılara da ev sahipliği yapıyor.
İşte Tunus'un dağ saraylarından görüntüler...