Türk kahvesinin 600 yıllık öyküsü bu evde anlatılacak

Bu yönüyle de Türk Kahvesi Evi, misafirlerini dünyada şekerle pişirilen ve telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesinin yaklaşık 600 yıllık geçmişinde yolculuğa çıkaracak. Kuşadası Belediyesi, Türk Kahvesi Evi’yle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan Türk kahvesi kültürüne sahip çıkmış olacak.