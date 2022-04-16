Türk sanatçı Ferhat Kılıç Dünya turuna çıktı: Yeni Charlie Chaplin'i olma hayalim var

Daha çok sahnelerde oynanan pandomimi dünya sokaklarına taşımak ve tanıtmak için dünya turuna çıktığını aktaran Kılıç, Bakü'de gördüğü ilgiden mutluluk ve keyif duyduğunu kaydetti.

Kılıç, Azerbaycan'la Türkiye'nin aynı kültür ve dile sahip olması nedeniyle Bakü'de yabancılık çekmediğini ve kendisini ülkesindeymiş gibi rahat hissettiğini belirterek, "Bu rahatlık da bana çok fazla enerji ve motivasyon veriyor. Bakü'nün sanat başkenti olduğunu duymuştum ama bu kadar çok fazla ilgi olabileceğini düşünmemiştim. Burada sanata büyük ilgi var" dedi.