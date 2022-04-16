Türk sanatçı Ferhat Kılıç Dünya turuna çıktı: Yeni Charlie Chaplin'i olma hayalim var

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.04.2022 - 17:28
Bakülüler, sanatçı Ferhat Kılıç'ın şehrin merkezi sokaklarında sergilediği performansa büyük ilgi gösteriyor. Kılıç gösterisine başladığında etrafı bir anda kalabalıklaşıyor ve izleyiciler gösteriyi telefon kameralarıyla kaydediyor.
Bakü'de 1 ay kaldıktan sonra turuna Gürcistan'da devam etmeyi planlayan Kılıç, 10 yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerinde gösteri yaparak hem kendini hem de sanatını tanıtmayı hedefliyor.
Kılıç, 13 yaşından itibaren pandomim sanatıyla uğraştığını, daha önce de dünyanın 26 ülkesinde ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde gösteriler yaptığını anlattı.
Daha çok sahnelerde oynanan pandomimi dünya sokaklarına taşımak ve tanıtmak için dünya turuna çıktığını aktaran Kılıç, Bakü'de gördüğü ilgiden mutluluk ve keyif duyduğunu kaydetti.
Kılıç, Azerbaycan'la Türkiye'nin aynı kültür ve dile sahip olması nedeniyle Bakü'de yabancılık çekmediğini ve kendisini ülkesindeymiş gibi rahat hissettiğini belirterek, "Bu rahatlık da bana çok fazla enerji ve motivasyon veriyor. Bakü'nün sanat başkenti olduğunu duymuştum ama bu kadar çok fazla ilgi olabileceğini düşünmemiştim. Burada sanata büyük ilgi var" dedi.
Kendisini her dilden her renkten insanın izleyebildiğini, bu nedenle sokakları çok sevdiğini vurgulayan Kılıç, "Bakü'den sonra Gürcistan'a gideceğim. Oradan da ya Asya tarafına ya da Güney Amerika tarafına geçeceğim. Dünya turum 10 yıl sürecek. Şu an 27 yaşındayım. 37 yaşıma geldiğimde dünyanın yeni Charlie Chaplin'i olma hayalim var. Öyle bir izlenim bırakmak istiyorum sanat adına. Türk olarak bunu başarabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.