Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar
Son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları belli oldu. 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görürken 2017’den itibaren hip hop en çok dinlenenler listelerine giriş yaptı. Türkiye'de en çok dinlenen müzik türleri arasında ise arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound’lardan etkilenen ve pop, rock, indie ve hip hop gibi ana akımlardan beslenen türler yer alıyor. İşte son 10 yılın en çok dinlenenleri şarkıları...
Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları sıraladı. İşte son 10 yıla damgasını vuran şarkıcılar...
10. Dolu Kadehi Ters Tut