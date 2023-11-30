Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali ödüllü Kuru Otlar Üstüne filmi övgülere doymuyor. Indiewire Türkiye'nin Oscar adayı olan film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerini kullandı.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi.
Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.