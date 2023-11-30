Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali ödüllü Kuru Otlar Üstüne filmi övgülere doymuyor. Indiewire Türkiye'nin Oscar adayı olan film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha - 1

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi.

Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha - 2

Türkiye'nin 96'ncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olan Kuru Otlar Üstüne, prestijli sinema sitesi Indiewire eleştirmenlerinden tam not aldı.
Indiewire, filmi tanıtırken "Türkiye'nin Oscar adayı Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" başlığını kullandı.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha - 3

Yönetmen için "ruh hallerinin ve yalnızlığın romanesk ressamı" ifadesi kullanılırken Ceylan'ın 6 filminin Oscar'da Türkiye'yi temsil ettiği ancak şimdiye kadar hiçbirinin aday gösterilmediği belirtildi.

Filmlerinde Bergman, Tarkovski ve Ozu'nun unsurlarını bir araya getiren Ceylan'dan övgü dolu sözlerle bahsediliyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha - 4

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM DALINDA ADAY

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi.

ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hollywood'un grevin töreni nasıl etkileyeceği bilinmese de 10 Mart 2024'te Oscar Ödülleri'nin verilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha - 5

KONUSU HAKKINDA

Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER