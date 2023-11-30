Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne'ye övgü yağdı: Bir ustalık dersi daha

Yönetmen için "ruh hallerinin ve yalnızlığın romanesk ressamı" ifadesi kullanılırken Ceylan'ın 6 filminin Oscar'da Türkiye'yi temsil ettiği ancak şimdiye kadar hiçbirinin aday gösterilmediği belirtildi.

Filmlerinde Bergman, Tarkovski ve Ozu'nun unsurlarını bir araya getiren Ceylan'dan övgü dolu sözlerle bahsediliyor.