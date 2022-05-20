Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak.

Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.