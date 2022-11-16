Türkünün hikayesi yanlış çıktı: Bafra'da ne köprü yıkılıp gelin boğuldu ne de uğruna türkü yazıldı

Bafra’da yaşandığı iddia edilen ve son günlerde çokça dillendirilip gündeme gelen, hatta akademisyenlerin çalışmalarına da konu olan Kızılırmak’ta boğulan gelin hikayesinin ve “Köprüden geçti gelin” türküsünün Bafra ile ilgisinin olmadığı, Anadolu’nun başka yerlerinde tarihlendirildiği belgelendi.

Bafra’da popülerleşen hikayeye göre; Kızılırmak’ın böldüğü Bafra’nın iki yakasını tahta bir köprü birbirine bağlamakta ve yağan yağmurlar sonrası taşma ve seller ile yıkılmakta. Bir tarihte gelin alayı köprüden geçerken, gelinin üzerinde olduğu at, yanında geçen kartaldan ürkerek şaha kalktı ve çıkan karmaşada köprü yıkıldı, gelin ile beraber onlarca atlı suda boğuldu. Bu olay yörede kısa sürede yayıldı ve ağıtlar yakıldı.

Böyle bir olayın Bafra’da yaşandığına dair yazılı bir kaynak olmadığını ifade eden Gazeteci Ali İhsan Başaloğlu, aksine türkülere ve ağıtlara konu olay ile ilgili Anadolu’nun birçok yöresinde yazılı kayıtlar olduğunu söyledi.