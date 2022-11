Türkünün hikayesi yanlış çıktı: Bafra'da ne köprü yıkılıp gelin boğuldu ne de uğruna türkü yazıldı

"Kaynak taramalarında olayın Sivas yöresinde yaşandığı iddia edilmekte ancak, bu olay ile ilgili en eski yazılı kayıt Kırşehirli Aşık Said’e kadar gitmektedir" diyen Ali İhsan Başaloğlu, “1835 yılında Kırşehir’in Toklumen köyünde doğan Aşık Said, 1910 yılında vefat etti. Aşık Said’in şiirlerini toplayan Muzaffer Ergün’ün kitabı 1939 yılında 'Toklumenli Aşık Said' olarak yayımlandı. Ergün’ün kitabı da Cahit Obruk tarafından tekrar derlendi ve yeni bilgiler ile 1983 yılında 'Kırşehirli Aşık Said' ismi ile yayımlandı. Şu anda elimizde bulunan bu kitabın 159’uncu sayfasında 'Suda Boğulan Gelin' isimli şiirin açıklama kısmında, 'Koçhisar’ın Kaçarlı köyünden Köprü köyüne gelin almak üzere gelen bir kafile dönerken köprü üzerinde kayık devriliyor ve gelin boğuluyor. Bu türkü orada hazır bulunanlara söylenmiştir' ifadeleri yer almakta. Altı kıtadan oluşan türkünün 3. kıtası, 'Tüfek getirin kartalı vuralım / Dalgıç getirin gelini bulalım / Biz gelinsiz köye nasıl varalım / Nettin Kızılırmak allı gelini' şeklindedir. Türkünün son kıtasının ilk iki mısrasındaki 'Der Said’im ben orda ben olmasaydım / ölü yüzlü gelin hiç görmeseydim' sözleri Kırşehirli Aşık Said’in yaşanan olayı gördüğünü ortaya koymakta. Bu bilgiler ışığında Bafra’da böyle bir olayın yaşanmadığı açıkça ortadadır” şeklinde konuştu.