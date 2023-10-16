Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

Turnenin ilk gününde, sahnede hayranlarıyla hastalık sürecini konuşan ve "Başaracağımı düşünmemiştim" diyen Madonna, "Hayatımın beş gününü ya da ölümünü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyordum" diye konuşmuştu.

Hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım."