Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

Hastalığı nedeniyle ertelediği dünya turnesine başlayan Madonna, ikinci konserinde hayranlarının tepkisini çekti. Konsere geç başlayıp erken bitiren Madonna'nın hayranları 1300 sterlin (44 bin TL) ödedikleri konser için isyan etti: Bilet paramızı geri verin!

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 1

Haziran ayında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve bu nedenle dünya turnesini erteleyen Madonna, "Celebratin" (Kutlama) adını verdiği türnesine cumartesi günü başladı.

15 Temmuz'da başlaması planlanan, ancak ölümden döndüğü hastalığı nedeniyle 14 Ekim'e ertelenen turnenin ilk ayağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu. 

N-LIFE HABERLERİ

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 2

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" lakaplı şarkıcının ikinci turne gününde hayranları hayal kırıklığı yaşadı. Londra'daki O2 Arena'daki konserine geç başlayan Madonna, saat 23.00'te aniden konseri bitirdi.

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 3

Konserin müzik listesinden dört şarkıyı çalmadan aniden bitmesi, hayranlarını öfkelendirdi.

Konserin erken bitişinin konser alanında uygulanan müzik saati sınırlamasıyla alakalı olduğu öğrenilirken, seyirciler, Madonna'nın sahneye zamanında çıksaydı iki saatlik gösterisini tamamlayacak zamanı olacağını belirtti. 

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 4

"BİLET PARAMIZI GERİ VERİN"

Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden Madonna'yı eleştiren müzikseverler, biletler için 1300 sterline (44 bin TL) kadar para ödedikten sonra finalden mahrum kalmanın hayal kırıklığını dile getirdi.

Tepkisini paylaşan öfkeli hayranlar, bilet paralarının geri ödenmesini istedi.

Madonna’nın cumartesi günü verdiği konser de ses sistemindeki teknik sorunlar nedeniyle erken bitmiş, Madonna sahnede yaşanan sıkıntılar nedeniyle özür dilemişti.

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 5

Turnenin ilk gününde, sahnede hayranlarıyla hastalık sürecini konuşan ve "Başaracağımı düşünmemiştim" diyen Madonna, "Hayatımın beş gününü ya da ölümünü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyordum" diye konuşmuştu.

Hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım."

Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı - 6

Avrupa ve Amerika’yı kapsayan Celebration Turnesi’nin nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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