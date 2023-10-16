Turneye başlayan Madonna hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı
Hastalığı nedeniyle ertelediği dünya turnesine başlayan Madonna, ikinci konserinde hayranlarının tepkisini çekti. Konsere geç başlayıp erken bitiren Madonna'nın hayranları 1300 sterlin (44 bin TL) ödedikleri konser için isyan etti: Bilet paramızı geri verin!
Haziran ayında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve bu nedenle dünya turnesini erteleyen Madonna, "Celebratin" (Kutlama) adını verdiği türnesine cumartesi günü başladı.
15 Temmuz'da başlaması planlanan, ancak ölümden döndüğü hastalığı nedeniyle 14 Ekim'e ertelenen turnenin ilk ayağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu.