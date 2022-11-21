Tutankamon'un hazineleri mezarının keşfedilişinin 100. yılında tek müzede toplanıyor

BÜYÜK MISIR MÜZESİ

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri'nin karşısındaki alanda inşa edilen müzenin yıl sonuna kadar açılması bekleniyor.

Piramitlere atıfla üçgen mimarinin hakim olduğu büyük komplekste, sergi alanı, konferans salonları, eğitim alanları da bulunacak.

Dünyanın en büyük arkeolojik müzelerinden biri olacak tesiste 100 binden fazla eser sergilenecek. 5 bin parçadan oluşan Tutankamon'a ait eşyalar, müzenin en önemli eserleri arasında sayılıyor.

Müzede Tutankamon için 7 bin metrekare alan tahsis edilirken, ziyaretçiler, firavunun tüm hazinesini tek bir alanda görme imkanına sahip olacak.

Mısır'ın tüm müzelerinden ve depolarından toplanan Tutankamon koleksiyonunun tamamı bir arada ilk kez bu müzede sergilenecek. Koleksiyonun çoğu parçası restore edilirken, daha önce sergilenmeyen ve ağır hasar aldığı için saklanan eserler de restore edilerek müzedeki yerini alacak.