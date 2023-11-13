Ünlü isimler Britney Spears'ın kitabının film hakları için sıraya girdi
Britney Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı. Margot Robbie, Brad Pitt ve Reese Witherspoon gibi isimlerin, kitabın film haklarını alabilmek için teklif verdiği iddia edildi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti.
24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın beyazperdeye aktarılması için çalışmalar başladı.