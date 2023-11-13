Ünlü isimler Britney Spears'ın kitabının film hakları için sıraya girdi

ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI PROJEDE

Öte yandan son olarak 1920'li yıllarda çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını anlatan Babylon filminde bir araya gelen Margot Robbie ve Brad Pitt üçüncü kez aynı projede buluşuyor.

Robbie ile Pitt, The Thin Man filminin yapımcılığını üstlenecek.

Robbie'nin LuckyChap Entertainment şirketi ile Pitt'in Plan B adlı yapım şirketi, The Thin Man filminin yeniden beyazperdeye uyarlanmasında güçlerini birleştirecek. Filmde kimlerin rol alacağı henüz açıklanmadı. Robbie ile Pitt'in başrolleri paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu.