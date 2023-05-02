Ünlü yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

"TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon ise "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; Duygu, duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir abimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu.