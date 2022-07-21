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Ünlüler ve dublörleri

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'İnsanlar çift yaratılmışlardır' denir. Bazı insanlar, bu sözün gerçekliğine inandıracak kadar birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ünlü oyuncular söz konusu olduğunda onlara dublörlük yapmak için büyük avantaj sağlıyor. İşte ünlülere neredeyse ikiz kardeşleri kadar benzeyen dublörleri...

Ünlüler ve dublörleri - 1

Chris Hemsworth ve dublörü, Thor setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 2

Son filmi "Gerçek Kötüler"in çekimlerinde Margot Robbie'ye dublörü olarak Ingrid Kleinig eşlik etti.

Ünlüler ve dublörleri - 3

Hugh Jackman ve "X Men: Son Direniş" filminde dublörlüğünü üstlenen Richard Bradshaw kardeşi gibi duruyor.

Ünlüler ve dublörleri - 4

Jason Momoa, Amber Heard, Joanna Bennett ve  Ryan Tarran / Aquaman (2018)

Ünlüler ve dublörleri - 5

Angelina Jolie ve dublörü, gerilim filmi Salt'ın sahnesinde çekim yaparken...

Ünlüler ve dublörleri - 6

Emilia Clarke ve dublörü Rosie Mac.

Ünlüler ve dublörleri - 7

Jennifer Aniston ve dublörü

Ünlüler ve dublörleri - 8

Johnny Depp ve Karayip Korsanları'ndaki dublörü Tony Angelotti

Ünlüler ve dublörleri - 9

Game of Thrones dizisinde Khaalesi ve Tyrion Lannister karakterlerinin dublörleri bir arada.

Ünlüler ve dublörleri - 10

Chris Evans ve dublörü Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 11

Brad Pitt ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 12

Nicole Kidman ve İkiz Dublörü Alicia Vela-Bailey (Just Go With It).

Ünlüler ve dublörleri - 13

Reese Witherspoon ve Marilee

Ünlüler ve dublörleri - 14

"Mad Max: Fury Road" filminde Tom Hardy ve dublörü Jacob Tomuri'nin benzerliği dikkat çekici.

Ünlüler ve dublörleri - 15

Daniel Craig ve önceki James Bond filminden dublörüyle.

Ünlüler ve dublörleri - 16

Cara Delevingne ve dublörü Tara Macken Suicide Squad: Gerçek Kötüler setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 17

Harrison Ford ve Stuntman Vic Armstrong

Ünlüler ve dublörleri - 18

Uma Thurman ve Stuntwoman Zoe Bell

Ünlüler ve dublörleri - 19

Sebastian Stan ve dublörü James Young Kaptan Amerika: Kış Askeri setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 20

Bryce Dallas Howard ve dublörü Whitney Coleman Jurassic World setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 21

Arnold Schwarzenegger, dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi. The Terminator setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 22

Colin Firth ve dublörü Rick English, Kingsman: Gizli Servis setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 23

Léa Seydoux ve dublörü Gemita Samarra Spectre setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 24

Charlize Theron ve Alicia Vela-Bailey.

Ünlüler ve dublörleri - 25

Christian Bale ve Tom Hardy dublörleriyle Kara Şövalye Yükseliyor setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 26

Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Jurassic World setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 27

Natalie Portman ve balerin Sarah Lane.

Ünlüler ve dublörleri - 28

Reese Witherspoon ve ikiz dublörü Marny Eng (Don't Mess With Texas).

Ünlüler ve dublörleri - 29

Shailene Woodley ve dublörü Alicia Vela Bailey Uyumsuz setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 30

Liam Neeson ve ikiz dublörü Mark Vanselow (Gunshy).

Ünlüler ve dublörleri - 31

Chris Pratt ve dublörü Tony Mcfarr Galaksinin Koruyucuları 2 setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 32

Mark Wahlberg ve dublörü Dan Mast Transformers: Kayıp Çağ setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 33

Andrew Garfield ve dublörü William Spencer İnanılmaz Örümcek Adam 2 setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 34

Cameron Diaz ve dublörü

Ünlüler ve dublörleri - 35

Sacha Baron Cohen ve İkiz Dublörü Oliver Keller (The Dictator).

Ünlüler ve dublörleri - 36

Dwayne Johnson ve dublörü Pain And Gain setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 37

Ryan Reynolds ve dublörü Will Erichson Deadpool setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 38

"Hobit" filminde Ken Stott'un ikizi gibi duran dublörü Peter Dillon.

Ünlüler ve dublörleri - 39

Emma Watson'ın "Harry Potter" filminde bir değil tam üç dublörü vardı.

Ünlüler ve dublörleri - 40

Gwendoline Christie ve Rory Mccann "Game of Thrones" dizisinin iki usta oyuncusu, sette dublörleri ile böyle poz verdi. 1,91 metre uzunluğunda olan Gwendoline Christie'nin dublörünün bir erkek olması dikkat çekici.

Ünlüler ve dublörleri - 41

"Wonder Woman" filminde Lynda Carter'ın dublörlüğünü Jeannie Epper üstlendi.

Ünlüler ve dublörleri - 42

"Yıldız Savaşları: Jedi'nin Dönüşü" filminde rol alan Carrie Fisher ile dublörü Tracy Eddon'u ayırt etmek çok zor.

Ünlüler ve dublörleri - 43

"A Couple of Dicks" filminde Bruce Willis'in dublörlüğünü iki kişi üstlendi.

Ünlüler ve dublörleri - 44

"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filminde Elijah Woods'un dublörü Kiran Shah, çok daha kısa boylu olmasına rağmen yüzü ve saçlarıyla oyuncuya tıpa tıp benziyor.

Ünlüler ve dublörleri - 45

"Müzede Bir Gece 3" filminde Robin Williams'ın dublörlüğünü Mike Mitchell üstlendi.

Ünlüler ve dublörleri - 46

Matthew Morrison ve dublörü, Glee setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 47

"Titanic" filmiyle dünya çapında üne kavuşan Kate Winslet'ın başarısında dublörü Sarah Franzl'ın katkısını es geçmemek gerekiyor.

Ünlüler ve dublörleri - 48

Game of Thrones oyuncusu Faye Marsay'ın dublörü Casey Michaels ona tıpatıp benziyor.

Ünlüler ve dublörleri - 49

"Sihirbazlar Çetesi" filminde Mark Ruffalo'nun dublörü Anthony Molinari, aktöre ikizi kadar benziyor.

Ünlüler ve dublörleri - 50

"Buffy the Vampire Slayer" filminde Alyson Hannigan'ın dublörlüğünü üç oyuncu üstlendi.

Ünlüler ve dublörleri - 51

Arnold Schwarzenegger, "Komando" filminde dublörlüğünü yapan Peter Kent'le kardeş gibi.

Ünlüler ve dublörleri - 52

"Yüzüklerin Efendisi" filminde Ian Mckellen'in iki dublörü...

Ünlüler ve dublörleri - 53

"Ant-Man" filminde Michael Douglas'ın dublörlüğünü, ona tıpatıp benzeyen Mike Runyard üstlendi.

Ünlüler ve dublörleri - 54

Sir Christopher Lee ve dublörü Star Wars: Attack Of The Clones setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 55

Robert Deniro ve dublörü, Kirli Dede setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 56

Adam Sandler, Los Angeles'taki 'Jack and Jill' setinde, dublörüyle neredeyse hiç farklı görünmüyor.

Ünlüler ve dublörleri - 57

Anna Paquin, Brit Morgan (True Blood) ve dublörleri.

Ünlüler ve dublörleri - 58

Anthony Mackie ve dublörü

Ünlüler ve dublörleri - 59

Christian Slater ve The Forgotten setindeki dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 60

January Jones ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 61

Jennifer Lopez ve dublörü, Lopez'in dublörünün erkek olması çok ilginç. Meksika'daki "Follow the Leader"ın müzik videosunu filme çekerken.

Ünlüler ve dublörleri - 62

Liam Neeson ve dublörü, Los Angeles'taki Taken 3 setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 63

Lily Collins ve dublörü, The Mortal Instruments: Bones Şehri setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 64

Megan Fox ve dublörü, Teenage Mutant Ninja Turtles adlı setten bir görüntü.

Ünlüler ve dublörleri - 65

Michael Fassbender ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 66

Melissa McCarthy ve dublörü Luci Romberg Ghostbusters: Hayalet Avcıları setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 67

Patrick Dempsey ve dublörü Transformers setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 68

Rob Pattinson ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 69

Rupert Grint ve Anthony Knight.

Ünlüler ve dublörleri - 70

Scarlett Johansson ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 71

Taylor Lautner ve dublörü, Twilight setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 72

Tom Cruise ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 73

Zac Efron ve dublörü, Kirli Dede setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 74

Zooey Deschanel ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 75

Chandler Riggs ve ikiz dublörü Emily Brobst (29) (The Walking Dead).

Ünlüler ve dublörleri - 76

Danny Trejo ve ikiz dublörü Norman Mora (Machete).

Ünlüler ve dublörleri - 77

Gerard Butler ve ikiz dublörü Ele Bardha (Machine Gun Preacher).

Ünlüler ve dublörleri - 78

Mila Kunis ve ikiz dublörü Kachina Dechert (The Angriest Man In Brooklyn).

Ünlüler ve dublörleri - 79

Regina King ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 80

Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane ve dublörleri.

Ünlüler ve dublörleri - 81

Kate Beckinsale ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 82

Lucy Lawless ve Zoe Bell.

Ünlüler ve dublörleri - 83

Shia LaBeouf ve ikiz dublörü Colin Follenweider (Transformers 3).

Ünlüler ve dublörleri - 84

Tom Hardy ve dublörü, Londra Legend film setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 85

Ginnifer Goodwin ve dublörü, Once Upon a Time seti.

Ünlüler ve dublörleri - 86

Margot Robbie ve dublörü, Suicide Squad setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 87

Elizabeth Banks ve dublörü, Vancouver'daki Power Rangers setinde.

Ünlüler ve dublörleri - 88

Jennifer Lopez, New York City'de gösterilen hit şovu 'Shades of Blue' için koşu sahneleri hazırlarken onunla benzerlikteki dublörüyle konuşuyor.

Ünlüler ve dublörleri - 89

Anna Kendrick ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 90

Donnie Wahlberg ve dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 91

Benedict Cumberbatch ve Zachary Quinto, Star Trek Into Darkness için bir dövüş sahnesi çekmeye çalışıyorlardı. Hemen arkalarında her ikisinin de dublörü bulunuyor.

Ünlüler ve dublörleri - 92

Hugh Jackman ve Avustralya filmindeki dublörü.

Ünlüler ve dublörleri - 93

Selena Gomez ve dublörü, Waverly Place'in Sihirbazları setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 94

Dylan O 'Brien ve dublörü, Teen Wolf setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 95

İzlenme rekorları kıran Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde hamile olan Lena Headey'in (sağda) yerine çıplak sahnelerde "vücut dublörlüğü" yapan Rebecca Van Cleave (solda) oynuyor. Headey, dizinin beşinci sezonunda hamileydi.

HAMİLEYKEN EN İYİ ROLLERİNİ OYNAYAN OYUNCULAR

Ünlüler ve dublörleri - 96

Victoria Justice ve dublörü, Victorious setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 97

Dove Cameron ve dublör, Liv ve Maddie setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 98

Miley Cyrus ve dublörü, Hannah Montana setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 99

Tyler Posey ve dublörü, Teen Wolf setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 100

Vanessa Ray ve dublörü, Pretty Little Liars setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 101

Jennette McCurdy ve dublörü, Sam & Cat setinden.

Ünlüler ve dublörleri - 102

Big Time Rush grubu ve dublörleri.

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