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Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın)

Haberler | 28.06.2022 - 13:13

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Arkın perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. İşte Arkın'ın hayatı, fotoğrafları ve cenaze ayrıntıları...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 1

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 2

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 3

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 4

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 5

CENAZE AYRINTILARI

Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 6

İşte fotoğraflarla Arkın...

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 7
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 8
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 9
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 10
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 11
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 12
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 13
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 14
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 15
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 16
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 17
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 18
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 19
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 20
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 21
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 22
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 23
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 24
Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın) - 25

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