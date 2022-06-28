Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Cüneyt Arkın)

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.