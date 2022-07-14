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Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı

Haberler | 14.07.2022 - 08:27

Dünyaca ünlü Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait daha önceden bilinmeyen bir otoportre, sanatçının başka bir resminin arkasında şans eseri X-ray taramasında bulundu.

Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı - 1

İskoçya Ulusal Galerisi uzmanları, bir sergiden önce X-ray taramasından geçirdikleri Van Gogh resminin içinde otoportreyi tespit etti.

(Fotoğraf: Arşiv)

Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı - 2

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; 'Köylü Kadın Başı' olarak bilinen eserin arkasında yer alan otoportre, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş halde bulundu.

Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı - 3

Galerinin kıdemli uzmanı Lesley Stevenson, "X-ray taramasına ilk baktığımızda tabii ki çok heyecanlandık. Bu büyük bir keşif çünkü Van Gogh'un yaşamına ait bildiklerimize yeni bir parça ekliyor" dedi.

Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı - 4

Hollandalı sanatçı Van Gogh, tasarruf etmek amacıyla, kullanılmış tuvalleri arkalarını çevirerek sıklıkla yeniden kullanmasıyla da biliniyor.

Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı - 5

(Fotoğraf: X-ray taramasında ortaya çıkan otoportre)

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