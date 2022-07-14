Van Gogh resminin içindeki otoportre X-ray taramasında ortaya çıktı

Haberler | 14.07.2022 - 08:27
İskoçya Ulusal Galerisi uzmanları, bir sergiden önce X-ray taramasından geçirdikleri Van Gogh resminin içinde otoportreyi tespit etti.
(Fotoğraf: Arşiv)
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; 'Köylü Kadın Başı' olarak bilinen eserin arkasında yer alan otoportre, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş halde bulundu.
Galerinin kıdemli uzmanı Lesley Stevenson, "X-ray taramasına ilk baktığımızda tabii ki çok heyecanlandık. Bu büyük bir keşif çünkü Van Gogh'un yaşamına ait bildiklerimize yeni bir parça ekliyor" dedi.
Hollandalı sanatçı Van Gogh, tasarruf etmek amacıyla, kullanılmış tuvalleri arkalarını çevirerek sıklıkla yeniden kullanmasıyla da biliniyor.
(Fotoğraf: X-ray taramasında ortaya çıkan otoportre)