Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısına ulaşıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 02.07.2022 - 15:07
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'ni başlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği proje kapsamında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örmeli Mahallesi'ne giden kazı ekibi, 3 bin 300 rakımlı Kara Dağ'a tırmandı.
Profesyonel dağcı Mustafa Bingöl'ün rehberliğinde yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan arkeolog, antropolog, sanat tarihçilerinden oluşan 10 kişilik ekip, bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında Urartular dönemine ait antik yol ve yeni bir kale kalıntısı tespit etti.
Kaya ve kum taşlarından yapılan yaklaşık bir kilometrelik antik yol ile 70 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kale kalıntısında 7 metre çapında büyük sarnıç, surlar ve çok sayıda seramik kalıntıları da bulundu.
Urartu yönetici kesiminin kullandığı değerlendirilen kalenin Demir Çağ'da da farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı belirlendi.
Prof. Dr. Çavuşoğlu, Urartuların başkent olarak belirlediği Van'da her yıl farklı buluntularla karşılaştıklarını anlattı.
Yüzey araştırmalarında ilk kez bu yükseklikte bir kale buluntusuyla karşılaşılmasının heyecan verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tırmanış esnasında ilk olarak kaleye çıkan bir antik yolla karşılaştık. Antik yol heyecan verici. Yaklaşık 3 metre genişliğinde, bir kilometre uzunluğunda bir antik yoldan geçerek zirveye ulaşılıyor. 3 bin 300 metrede Urartuların muazzam bir kale inşa ettiklerini görüyoruz. Bu kalenin Urartulardan sonraki dönemlerde de kullandığını tespit ettik" diye konuştu.