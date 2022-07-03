Vefatının 22. yılında unutulmaz Kemal Sunal filmleri ve karakterleri

Zühtü/ Meraklı Köfteci: Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması halinde; Zühtü`nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması halinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek aşık olur.