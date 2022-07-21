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Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 11:35 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 11:47

Özgün renk paleti ve sinematik sahneleriyle tanınan yönetmen Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 1

Büyük Budapeşte Oteli, Tenenbaum Ailesi ve Köpek Adası gibi filmlerle tanınan ve kendine has bir çekim stili olan Amerikalı yönetmen Wes Anderson’ın yeni film projesi belli oldu.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 2

Son olarak ‘Fransız Postası’ ile büyük övgü toplayan ünlü yönetmenin yeni filminin adı ‘Asteroid City’ olarak duyuruldu.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 3

Focus Features’ın yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosu ise Anderson’ın her filminde olduğu gibi oldukça kalabalık.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 4

ANDERSON KLASİĞİ: YILDIZ KADRO

Kadroda Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum ve Rita Wilson yer alıyor.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 5

YÖNETMENLE İLK PROJELERİ

Yönetmen ile ilk defa çalışacak olan Tom Hanks ve de 'Asteroid City'nin kadrosuna dahil oldu.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 6

HAYATIN ANLAMINA ÜZERİNE BİR FİLM

Filmin senaryosunu Roman Coppola ve Wes Anderson beraber kaleme alacak.  Filmin konusu ise “Hayatının anlamı üzerine şairane bir düşünce” olarak açıklandı.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 7

1950'LERDE AMERİKA

1955 yılında Amerika’daki bir çölde geçecek olan film, ülkenin birçok yerinden Junior Stargazer adlı etkinliğe katılan çocuklar ve ailelerinin hikayesini konu alacak.

Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu - 8

Yönetmen daha önce ‘Yükselen Ay Krallığı’ filmi ile Oscar’da En İyi Orijinal Senaryo dalında aday gösterilmişti.

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