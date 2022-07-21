Wes Anderson'ın yıldız kadrolu yeni filmi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 11:35 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 11:47
Büyük Budapeşte Oteli, Tenenbaum Ailesi ve Köpek Adası gibi filmlerle tanınan ve kendine has bir çekim stili olan Amerikalı yönetmen Wes Anderson’ın yeni film projesi belli oldu.
Son olarak ‘Fransız Postası’ ile büyük övgü toplayan ünlü yönetmenin yeni filminin adı ‘Asteroid City’ olarak duyuruldu.
Focus Features’ın yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosu ise Anderson’ın her filminde olduğu gibi oldukça kalabalık.
Kadroda Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum ve Rita Wilson yer alıyor.
Yönetmen ile ilk defa çalışacak olan Tom Hanks ve Margot Robbie de 'Asteroid City'nin kadrosuna dahil oldu.
Filmin senaryosunu Roman Coppola ve Wes Anderson beraber kaleme alacak. Filmin konusu ise “Hayatının anlamı üzerine şairane bir düşünce” olarak açıklandı.
1955 yılında Amerika’daki bir çölde geçecek olan film, ülkenin birçok yerinden Junior Stargazer adlı etkinliğe katılan çocuklar ve ailelerinin hikayesini konu alacak.
Yönetmen daha önce ‘Yükselen Ay Krallığı’ filmi ile Oscar’da En İyi Orijinal Senaryo dalında aday gösterilmişti.