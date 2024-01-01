Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi)
Geçen hafta ikinciliğe gerileyen "Wonka", 2023'ün son hafta sonunda “Aquaman ve Kayıp Kralık"ı geride bırakarak yeniden zirveye çıktı. Hafta sonunu ABD'de 24 milyon dolarlık hasılatla kapatan Wonka, toplam hasılatını 143 milyon dolara taşıdı. Hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin hayal kırıklığı yaşadığı yeni Aquaman filmi, haftayı 20 milyon dolarla kapattı. İşte 29-31 Aralık 2023 haftasında ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...
10. Çocuk ve Balıkçıl
2,5 milyon dolar