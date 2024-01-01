Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi)

Geçen hafta ikinciliğe gerileyen "Wonka", 2023'ün son hafta sonunda “Aquaman ve Kayıp Kralık"ı geride bırakarak yeniden zirveye çıktı. Hafta sonunu ABD'de 24 milyon dolarlık hasılatla kapatan Wonka, toplam hasılatını 143 milyon dolara taşıdı. Hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin hayal kırıklığı yaşadığı yeni Aquaman filmi, haftayı 20 milyon dolarla kapattı. İşte 29-31 Aralık 2023 haftasında ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 1

10. Çocuk ve Balıkçıl

2,5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 2

9. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

2,9 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 3

8. Ferrari

4,1 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 4

7. Demir Pençe

5 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 5

6. The Boys in the Boat

8,3 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 6

5. Senden Başka Herkes

9 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 7

4. The Color Purple

13 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 8

3. Ördeklerin Göçü

17 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 9

2. Aquaman ve Kayıp Krallık

20 milyon dolar

Wonka yeniden en çok seyredilen film (29-31 Aralık ABD gişesi) - 10

1. Wonka

24 milyon dolar

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