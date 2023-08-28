Yarış filmi Grand Turismo ilk haftasında Barbie'yi geride bıraktı (25-27 Ağustos 2023 ABD gişesi)
Bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alan "Grand Turismo", gişedeki ilk haftasında 17,3 milyon dolar ile Barbie filmini geride bırakmayı başardı. Greta Gerwig imzalı film 17,1 milyon dolar hasılat elde etti. İşte 25-27 Ağustos hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve kazandıkları hasılatlar...
10. Perili Köşk
2,1 milyon dolar