Yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor: Kit Harington Jon Snow rolüne dönüyor

Gelen haberlere göre, karakterin öyküsü kaldığı yerden devam edecek ve Kit Harington, kendisine iki Emmy adaylığı getiren role dönüş yapacak.

Sosyal medyada geniş yankı bulan proje Arya Stark, Sansa Stark ve Brienne of Tarth gibi karakterlerin dönüşü için de açık kapı olarak yorumlandı.