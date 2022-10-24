Yeni klibi nedeniyle Taylor Swift'e 'beden aşağılama' tepkisi

Taylor Swift’in yeni klibi, tartışmaları beraberinde getirdi. 32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni çıkan 'Midnights' adlı albümünde yer alan ‘Anti-Hero’ şarkısına çektiği klibindeki tartı sahnesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.
Söz konusu klipte Swift’in çıktığı tartıda ‘şişman’ kelimesinin görünmesi, beden aşağılama (body shaming) şeklinde yorumlandı.
Klip, Swift’in canlandırdığı bir kadının yeme bozukluğuyla savaşına gönderme içeriyor ve Swift ‘şişman’ yazan bir tartıya çıkarken gösteriliyor. Klipte Swift’in ikinci bir versiyonu da yanında duruyor ve tartıya utanarak bakıyor.
Swift daha önce yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve bir pop yıldızı olarak görünür olunca incelemelere tabi tutulmaktan rahatsız olduğunu dile getirmişti.
Miss Americana adlı belgeselde konuşan Swift, “Her gün kendi fotoğraflarımı görmek benim için iyi bir şey değil. Karnımın çok büyükmüş gibi göründüğünü hissettiğim zamanlar oldu. Ya da biri hamile göründüğümü söyledi. Bu beni sadece yemek yemeyi bırakmaya değil, açlıktan ölme noktasına gelmeye tetikliyor” demişti.
Tartı sahnesinin Anti-Hero klibine dahil edilmesi, bu vücut imajı korkularının ve sorunlarının nasıl tezahür ettiği ve Swift’in bir sanatçı olarak kendini ifade etme şekline eleştiri yağmasına yol açtı.
Sosyal medya kullanıcılarından biri, “'Şişman, iğrenç bir domuzum' demek yerine, ‘Bugün beden imajımla mücadele ediyorum’ demek zor değil” ifadesini kullanırken, pek çok kişi Swift’i ‘şişman fobik’ olarak tanımladı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar, şişmanları savunmaktansa en sevdikleri sanatçının tüm dünyaya şişman fobisi yayma hakkını korumayı tercih ediyor” eleştirisinde bulunurken, pek çok kişi, Swift’in şişmanlığı aşağılayan bir klibe nasıl onay verdiğine inanamadığını söyledi.