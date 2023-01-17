Yeni Superman Jacob Elordi mi olacak?

KÖTÜ HABERİ KENDİ VERDİ

Cavill, 5 yıl sonra rolüne döneceğini iki ay önce duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak bu dönüşün gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Cavilll sosyal medya hesabından “Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet! 'Supermen' olarak geri dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

İngiliz oyuncu sözlerine "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum” diyerek sürdürdü.