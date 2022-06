Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan özel anılar

"UMUTLARIM YENİDEN YEŞERİYOR"

"Sevgili Dostlarım. Günlerdir instagram, facebook, twitter ve mail adreslerime bana yazdıklarınız o vefalı, sımsıcak, içten,sevgi, saygı dolu yazılarınızı okuyorum. Zenginleşiyorum güzelleşiyorum. Karmakarışık, anlamsız, derme çatma, günler yaşıyoruz. Dünya çıldırmış. İnsanı insan yapan ne varsa; sevgi, vefa, dostluk, aşk, iyilik, vicdan, merhamet, hepsine acımasızca saldırıyorlar. Dünyamızda özgürlükler can çekişiyor. Tabiat çırılçıplak, sırt üstü düşmüş, yaralarından kan akıyor. akbabalar etlerini parçalıyor. insanlar üstünde tepiniyor. Benim güzelim gençler umutsuzluk içinde , yarınsız alkol, uyuşturucu belasıyla boğuşuyor. Her gün onların hayallerini öldürüyoruz. İşte bunları can alıcı, bir şekilde yaşıyorum. Kederliyim, acı çekiyorum. Ancak hesaplarıma yazılanları okuyunca umutlarım yeniden yeşeriyor. kendimi iyi hissediyorum."