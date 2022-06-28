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Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 09:42 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:07

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti. İşte kariyerine yüzlerce film sığdıran ve izleyicinin kalbinde büyük yer edinen usta oyuncunun unutulmaz filmlerinden bazıları...

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 1

Malkoçoğlu Cem Sultan (1969)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 2

Ala Geyik (1969)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 3

Köroğlu (1968)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 4

Büyük Yemin (1969)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 5

Arım, Balım, Peteğim (1970)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 6

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (1971)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 7

Battal Gazi Destanı (1971)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 8

Satın Alınan Koca (1971)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 9

Hayatımın En Güzel Yılları (1972)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 10

Çöl Kartalı (1972)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 11

Kara Murat Fatih'ın Fermanı (1973)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 12

Vurgun (1973)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 13

Yanaşma (1973)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 14

Battal Gazi Geliyor (1973)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 15

Battal Gazi'nin Oğlu (1974)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 16

Ayrı Dünyalar (1974)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 17

Kılıç Aslan (1975)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 18

Babanın Oğlu (1975)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 19

Deli Şahin (1976)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 20

Kara Murat Denizler Hakimi (1977)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 21

İstasyon (1977)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 22

Yıkılmayan Adam (1977)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 23

Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı (1976)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 24

Hınç (1976)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 25

Vahşi Gelin (1978)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 26

Kara Murat Devler Savaşıyor (1978)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 27

Gelincik (1978)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 28

Baba Kartal (1979)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 29

Öğretmen Kemal (1981)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 30

Gırgır Ali (1982)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 31

Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 32

Alev Alev (1984)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 33

Kavga (1986)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 34

Battal Gazi'nin İntikamı (1972)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 35

Mahkum (1972)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 36

Baskın (1977)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 37

Rüzgar (1980)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 38

Gurbet Kuşları (1964)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 39

Hakanlar Çarpışıyor (1978)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 40

Alın Yazısı

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 41

Canikom

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 42

Katiller de Ağlar (1985)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 43

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2008)

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 44

Yarım Kalan Saadet (1970)

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