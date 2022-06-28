Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 09:42 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:07
Malkoçoğlu Cem Sultan (1969)
Ala Geyik (1969)
Köroğlu (1968)
Büyük Yemin (1969)
Arım, Balım, Peteğim (1970)
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (1971)
Battal Gazi Destanı (1971)
Satın Alınan Koca (1971)
Hayatımın En Güzel Yılları (1972)
Çöl Kartalı (1972)
Kara Murat Fatih'ın Fermanı (1973)
Vurgun (1973)
Yanaşma (1973)
Battal Gazi Geliyor (1973)
Battal Gazi'nin Oğlu (1974)
Ayrı Dünyalar (1974)
Kılıç Aslan (1975)
Babanın Oğlu (1975)
Deli Şahin (1976)
Kara Murat Denizler Hakimi (1977)
İstasyon (1977)
Yıkılmayan Adam (1977)
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı (1976)
Hınç (1976)
Vahşi Gelin (1978)
Kara Murat Devler Savaşıyor (1978)
Gelincik (1978)
Baba Kartal (1979)
Öğretmen Kemal (1981)
Gırgır Ali (1982)
Dünyayı Kurtaran Adam (1982)
Alev Alev (1984)
Kavga (1986)
Battal Gazi'nin İntikamı (1972)
Mahkum (1972)
Baskın (1977)
Rüzgar (1980)
Gurbet Kuşları (1964)
Hakanlar Çarpışıyor (1978)
Alın Yazısı
Canikom
Katiller de Ağlar (1985)
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2008)
Yarım Kalan Saadet (1970)