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85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 15:35

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın yaşasaydı bugün 85 yaşında olacaktı. İşte geçtiğimiz haziran ayında hayata veda eden, kariyerine yüzlerce film sığdıran ve izleyicinin kalbinde büyük yer edinen usta oyuncunun unutulmaz filmlerinden bazıları...

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 1

Malkoçoğlu Cem Sultan (1969)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 2

Ala Geyik (1969)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 3

Köroğlu (1968)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 4

Büyük Yemin (1969)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 5

Arım, Balım, Peteğim (1970)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 6

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (1971)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 7

Battal Gazi Destanı (1971)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 8

Satın Alınan Koca (1971)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 9

Hayatımın En Güzel Yılları (1972)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 10

Çöl Kartalı (1972)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 11

Kara Murat Fatih'ın Fermanı (1973)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 12

Vurgun (1973)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 13

Yanaşma (1973)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 14

Battal Gazi Geliyor (1973)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 15

Battal Gazi'nin Oğlu (1974)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 16

Ayrı Dünyalar (1974)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 17

Kılıç Aslan (1975)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 18

Babanın Oğlu (1975)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 19

Deli Şahin (1976)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 20

Kara Murat Denizler Hakimi (1977)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 21

İstasyon (1977)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 22

Yıkılmayan Adam (1977)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 23

Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı (1976)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 24

Hınç (1976)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 25

Vahşi Gelin (1978)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 26

Kara Murat Devler Savaşıyor (1978)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 27

Gelincik (1978)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 28

Baba Kartal (1979)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 29

Öğretmen Kemal (1981)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 30

Gırgır Ali (1982)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 31

Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 32

Alev Alev (1984)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 33

Kavga (1986)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 34

Battal Gazi'nin İntikamı (1972)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 35

Mahkum (1972)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 36

Baskın (1977)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 37

Rüzgar (1980)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 38

Gurbet Kuşları (1964)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 39

Hakanlar Çarpışıyor (1978)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 40

Alın Yazısı

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 41

Canikom

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 42

Katiller de Ağlar (1985)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 43

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2008)

85. doğum gününde Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmleri - 44

Yarım Kalan Saadet (1970)

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