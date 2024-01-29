Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü
Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filmi için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Yiğit Özşener'in makyajı gündem oldu.
1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan Zaferin Rengi filminde, Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.