Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Zaferin Rengi filmi için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Yiğit Özşener'in makyajı gündem oldu.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 1

1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan Zaferin Rengi filminde, Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 2

BEŞ SAAT SÜRDÜ

Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 3

Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Eskandari, Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini; bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir biçimde aktarabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ve Yiğit Özşener’le uyumla çalıştıklarını belirtirken, Özşener’in sabrından, disiplininden ve şevkinden çok etkilendiğini söyledi.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 4

Kostümler, askeri kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı ve üretildi.

Kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı. Kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle, orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde hazırlandı.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 5

ZAFERİN RENGİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. 

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 6

ZAFERİN RENGİ KONUSU

"Zaferin Rengi", 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 7

ZAFERİN RENGİ KADROSU

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verdi.

Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 8
Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 9
Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 10
Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 11
Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 5 saat sürdü - 12
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