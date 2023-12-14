Yıldız Sarayı'ndaki restorasyonda 19.yüzyıla ait süslemeler ortaya çıkarıldı
Yıldız Sarayı’nda Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor. Müze olarak hizmet verecek saray bölümlerinde süren çalışmalar ilk kez görüntülenirken; sarayın dikkat çekici yapılarından Çukur Saray’ın iç duvarlarında yapılan çalışmalarda 19.yüzyıla ait tezyinat ve çizimler ortaya çıkarıldı.
Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’nda yaklaşık 5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda saray alanı içerisinde bulunan bir çok yapı ile yapıların iç ve dış bölümleri, peyzaj alanları ve mimari tüm detayları restore ediliyor.
Müze olarak da hizmet verecek alanın içindeki yapılardan Sultan II.Abdülhamid’in kız kardeşleri ve kızlarının yaşadığı Çukur Saray’da da çalışmalar devam ediyor. Restorasyon uzmanları tarafından iç duvarlarda gerçekleştirilen çalışmada, duvarlarda yer alan sıva ve alçıların altından 19.yüzyıla ait resim, çizim ve tezyinatlar gün yüzüne çıkarıldı. Milli Saraylar Başkanı Dr.Yasin Yıldız Çukur Saray’daki çalışmalar ve restorasyon süreciyle ilgili bilgi verdi.