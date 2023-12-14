Yıldız Sarayı'ndaki restorasyonda 19.yüzyıla ait süslemeler ortaya çıkarıldı

"19. YÜZYIL YAPILARINDA İLK DEFA KARŞIMIZA ÇIKAN ŞEYLER"

Yıldız, "Tabi burası daha evvelki yıllarda üniversite yapısı olarak kullanılmış. Özellikle saray döneminden sonra uzunca bir dönemi var. Bu dönem boyunca yapılmış çeşitli müdahaleler var. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla biz bu müdahalelerin toparlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Elde edilen veriler çok kıymetli. Mesela burada gördüğümüz Beykoz Kasrı, duvara işlenmiş bir tablo, hemen arkamızdaki Beylerbeyi Kasrı, bunların hepsi aslında bu tip 19.yüzyıl yapılarında ilk defa karşımıza çıkan şeyler. Bu yönüyle, burada yaptığımız çalışmanın mesleğimiz açısından çok önemli bulguları içerdiğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.





"SARAYI’MIZIN BİR BÜTÜN OLARAK TOPLUMUMUZLA BULUŞACAK"

"Yıldız Sarayı çok büyük bir külliye; orijinal alanı yaklaşık 600 dönümdür. Bunun tabi önemli bir kısmı şu an Yıldız Parkı olarak toplumumuzun hizmetinde" İfadesini kullanan Yıldız, " Bizim Milli Saraylar Başkanlığı olarak bir yürütmekte olduğumuz müze olarak faaliyete girecek olan Yıldız Sarayı’nın alanı da bunun yaklaşık 150 dönüm. Bunun içerisinde birbirinden çok farklı saray yapıları var. Tabi ki burada en uzun süre hüküm süren Sultan Abdülhamid’in, Yıldız Sarayı’ndaki izi; yapılarda bahçelerde mekanlarda hatta peyzaj düzeninde çok net hissedilebiliyor. Şu ana kadar tamamladığımız binalar itibarıyla Yıldız Sarayı’ndaki tefriş çalışmaları bittiğinde az evvel zikrettiğim binaların önemli bir kısmının açılması mümkün olacak. Ancak, bu grupta; Mızıka-i Hümayun binasında restorasyon çalışması yürütüyoruz. Bu gruptaki Tiyatro, Müsahip Ağalar, bu gruptaki çalışmaların da önümüzdeki yılın sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Bunların ardından daha dış çeperinde yer alan Yaveran Dairesi, Kiler-i Amire binası gibi binaların da bitmesiyle birkaç yıl içerisinde Yıldız Sarayı’mızın bir bütün olarak toplumumuzla buluşacağını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.