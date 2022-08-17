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Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da

Haberler | 17.08.2022 - 17:27 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 17:30

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül'de başlıyor. Athena'dan Selda Bağcan'a, Mabel Matiz'den Sertab Erener'e, MFÖ'den Yıldız Tilbe'ye kadar yıldızlar, eylül ayı boyunca sevenleriyle buluşacak.

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 1

İLK GECENİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül'de başlıyor. 

Harbiye sahnesi, bu yıl da 2 - 16 Eylül tarihleri arasında müziğin dev isimlerini ağırlayacak.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşecek konser serisi; Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı konser serisinin biletleri biletix.com, bubilet.com.tr ve iticket.com.tr'de satışa sunuldu.

2 Eylül ve 6 Eylül tarihlerinde iki ayrı konser verecek olan, solo kariyerinin başlangıcından beri güçlü sesi ve yalın ama vurucu sözleriyle dikkat çeken Melike Şahin’in 2 Eylül'deki ilk konser biletleri, satışa çıkışının birinci haftasında tükendi.

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 2

HARBİYE AÇIKHAVA KONSER PROGRAMI

Melike Şahin

2 Eylül Cuma 

6 Eylül Salı

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 3

Sertab Erener 

3 Eylül Cumartesi

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 4

Berkay

4 Eylül Pazar  

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 5

Yıldız Tilbe 

5 Eylül Pazartesi 

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 6

maNga

7 Eylül Çarşamba

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 7

Mabel Matiz

8 Eylül Perşembe

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 8

Athena

9 Eylül Cuma 

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 9

Yüzyüzeyken Konuşuruz

10 Eylül Cumartesi 

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 10

Duman

11 Eylül Pazar

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 11

MFÖ

12 Eylül Pazartesi 

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 12

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

13 Eylül Salı 

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 13

Selda Bağcan

14 Eylül Çarşamba

Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da - 14

Adamlar

15 Eylül Perşembe 

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