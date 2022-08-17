Yıldızlar 2 Eylül'den itibaren Harbiye Açıkhava’da

İLK GECENİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül'de başlıyor.

Harbiye sahnesi, bu yıl da 2 - 16 Eylül tarihleri arasında müziğin dev isimlerini ağırlayacak.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşecek konser serisi; Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı konser serisinin biletleri biletix.com, bubilet.com.tr ve iticket.com.tr'de satışa sunuldu.

2 Eylül ve 6 Eylül tarihlerinde iki ayrı konser verecek olan, solo kariyerinin başlangıcından beri güçlü sesi ve yalın ama vurucu sözleriyle dikkat çeken Melike Şahin’in 2 Eylül'deki ilk konser biletleri, satışa çıkışının birinci haftasında tükendi.