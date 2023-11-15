Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 21 Temmuz'da vizyona giren filmin ekonomiyi nasıl etkilediği açıklandı.

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 1

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 2

Gişede 1 milyar dolar sınırını geçen filmin çoğu İngiltere'deki Warner Bros. stüdyolarında çekildi.

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros. Discovery şirketi, Barbie filminin Birleşik Krallık ekonomisine büyük bir katkısı olduğunu duyurdu.

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 3

6 BİNDEN FAZLA FİGÜRAN KULLANILDI

6 binden fazla figüranın kullanıldığı film, 685 farklı mesleğin oluşmasına olanak sağladı.

İngiltere'de yaşayan yüzlerce kişi Barbie'nin devasa Rüya Evi'ni (Dreamhouse) yaratmada rol aldı.

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 4

OYUNCULAR İNGİLTERE'DE KONAKLADI

Ayrıca ABD'de yaşayan Margot Robbie, Ryan Gosling ve Simu Liu gibi birçok oyuncu film çekimleri esnasında İngiltere'de konakladı.

İngiltere'deki çekimlerin yerel ekonomiye 80 milyon sterlin katkı sağladığı belirtildi. Film, yalnızca İngiltere'de gişede 95 milyon sterlin hasılat elde etti.

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 5

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çağında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor. 

Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi - 6

BARBENHEIMER FİLMİ RESMEN GELİYOR

Barbie ile atom bombasının yapılışını konu alan Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

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