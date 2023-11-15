Yılın en çok kazanan filmi Barbie ekonomiyi de etkiledi
Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 21 Temmuz'da vizyona giren filmin ekonomiyi nasıl etkilediği açıklandı.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.