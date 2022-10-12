Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu

Bir gorilin son anları, terk edilmiş bir eve giren kutup ayıları veya bir leopar tarafından kovalanan dağ keçileri... Profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçılarının en ilginç vahşi hayat kareleriyle katıldığı 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 1

Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner’ın “The big buzz” adlı eseri Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı seçildi. Aigner, 58 yıllık yarışma tarihinde bu ödülü alan 5. kadın oldu.

Güney Teksas'ta çölde çekilen fotoğraf bir grup arının kümeleşme anını gösteriyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 2

Dmitry Kokh - "House of bears"

Kutup ayıları Rusya'da terk edilmiş bir evde başıboş gezerken görüntülendi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 3

Junji Takasago - "Heavenly flamingos"

Bolivya'daki dünyanın en büyük tuz gölünde filamingolar

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 4

Juan Hernández Martinez - "Puff perfect"

İspanyol fotoğrafçı, Karayip Adaları'nda bir yakalı toy kuşunun dansını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 5

Laurent Ballesta - "Under Antarctic ice"

Fotoğrafçı ve biyolog Ballesta, Antarktika'nın derinliklerinde farklı yaşam formlarını beraber görüntüledi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 6

Tony Wu - "Shooting star" 

Fotoğrafçı Japonya'da dev bir deniz yıldızının elektriklenme anını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 7

Brent Stirto - "Ndakasi's passing"

Kongo Cumhuriyeti'nde ölmekte olan bir gorilin son anları

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 8

Daniel Núñez - "The dying lake"

Fotoğrafçı Guatemala'daki Amatitlán Gölü'nün kirlenmesine dikkat çekiyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 9

Karine Aigner - "The Cuban connection"

Küba'da şakrak kuşu kafeste görüntülendi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 10

Fernando Constantino Martínez Belmar - "The bat-snatcher"

Yucatan yılanının bir yarasayı yakalama anı Meksika'da çelkildi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 11

Fotoğrafçı Katanyou Wuttichaitanakorn, Tayland'ta Bryde balinasını yakın kadraja aldı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 12

Daniel Mideros - "Spectacled bear's slim outlook"

Ekvador'da iklim krizinin etkileri ve tahrip olan doğa yansıtılıyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 13

Ismael Domínguez Gutiérrez - "Out of the fog"

İspanya'da ölü bir ağacın üzerine oturmuş balık kartalının gizemli görüntüsü

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 14

Nick Kanakis -"The listening bird" 

Çalıkuşu'nun dinlenme anı Kolombiya'da görüntülendi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 15

Mateusz Piesiak -"A theatre of birds"

Polonyalı fotoğrafçı, uçuşa geçen şahinlerin sazlıktan kalkış anını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 16

Ekaterina Bee - "Battle stations"

İtalya'da dağ keçileri kavga ediyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 17

Agorastos Papatsanis -"The magical morels"

Yunanistan'daki Olimpos Dağı'nda mantarların görüntüsü peri masallarını andırıyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 18

Richard Robinson-"New life for the tohorā"

Fotoğrafçı, Yeni Zelanda'da Auckland Adaları'nda nesli tükenmekte  olan balinalara dikkat çekiyor.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu - 19

Anand Nambiar - "The great cliff chase"

Nambiar, Himayalar'da bir kar leoparının dağ keçilerine saldırma anını yakaladı.

N-LIFE HABERLERİ

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