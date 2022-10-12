Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu

Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner’ın “The big buzz” adlı eseri Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı seçildi. Aigner, 58 yıllık yarışma tarihinde bu ödülü alan 5. kadın oldu.

Güney Teksas'ta çölde çekilen fotoğraf bir grup arının kümeleşme anını gösteriyor.