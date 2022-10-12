Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülleri (Wildlife Photographer Of The Year) sahiplerini buldu

Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner’ın “The big buzz” adlı eseri Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı seçildi. Aigner, 58 yıllık yarışma tarihinde bu ödülü alan 5. kadın oldu.
Güney Teksas'ta çölde çekilen fotoğraf bir grup arının kümeleşme anını gösteriyor.
Dmitry Kokh - "House of bears"
Kutup ayıları Rusya'da terk edilmiş bir evde başıboş gezerken görüntülendi.
Junji Takasago - "Heavenly flamingos"
Bolivya'daki dünyanın en büyük tuz gölünde filamingolar
Juan Hernández Martinez - "Puff perfect"
İspanyol fotoğrafçı, Karayip Adaları'nda bir yakalı toy kuşunun dansını yakaladı.
Laurent Ballesta - "Under Antarctic ice"
Fotoğrafçı ve biyolog Ballesta, Antarktika'nın derinliklerinde farklı yaşam formlarını beraber görüntüledi.
Tony Wu - "Shooting star"
Fotoğrafçı Japonya'da dev bir deniz yıldızının elektriklenme anını yakaladı.
Brent Stirto - "Ndakasi's passing"
Kongo Cumhuriyeti'nde ölmekte olan bir gorilin son anları
Daniel Núñez - "The dying lake"
Fotoğrafçı Guatemala'daki Amatitlán Gölü'nün kirlenmesine dikkat çekiyor.
Karine Aigner - "The Cuban connection"
Küba'da şakrak kuşu kafeste görüntülendi.
Fernando Constantino Martínez Belmar - "The bat-snatcher"
Yucatan yılanının bir yarasayı yakalama anı Meksika'da çelkildi.
Fotoğrafçı Katanyou Wuttichaitanakorn, Tayland'ta Bryde balinasını yakın kadraja aldı.
Daniel Mideros - "Spectacled bear's slim outlook"
Ekvador'da iklim krizinin etkileri ve tahrip olan doğa yansıtılıyor.
Ismael Domínguez Gutiérrez - "Out of the fog"
İspanya'da ölü bir ağacın üzerine oturmuş balık kartalının gizemli görüntüsü
Nick Kanakis -"The listening bird"
Çalıkuşu'nun dinlenme anı Kolombiya'da görüntülendi.
Mateusz Piesiak -"A theatre of birds"
Polonyalı fotoğrafçı, uçuşa geçen şahinlerin sazlıktan kalkış anını yakaladı.
Ekaterina Bee - "Battle stations"
İtalya'da dağ keçileri kavga ediyor.
Agorastos Papatsanis -"The magical morels"
Yunanistan'daki Olimpos Dağı'nda mantarların görüntüsü peri masallarını andırıyor.
Richard Robinson-"New life for the tohorā"
Fotoğrafçı, Yeni Zelanda'da Auckland Adaları'nda nesli tükenmekte olan balinalara dikkat çekiyor.
Anand Nambiar - "The great cliff chase"
Nambiar, Himayalar'da bir kar leoparının dağ keçilerine saldırma anını yakaladı.