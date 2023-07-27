Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı
93 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı salonun boş olması dikkat çekti. Düzenlenen törenin ardından Yılmaz Gruda'nın cenazesi, Şakirin Camii'ne götürüldü.
Böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.