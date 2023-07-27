Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Ayşegül İşsever de Türk tiyatrosunda kendi rengi olan insanların giderek azaldığından bahsederek, "Her şey giderek sıradan olmaya başladı. İşte Yılmaz Gruda bu sıradanlığın içinde çok özel bir renkti." diye konuştu.

Gruda ile birlikte çalışma fırsatı bulamadıklarını dile getiren İşsever, "Şehir Tiyatrosu repertuvarı olan çevirilerini izledikçe işini ne kadar titizlikle yaptığını gördüm. Nezaket sahibi biriydi, Şehir Tiyatrosu ailesi olarak bir gün onu ağırlama fırsatı yakalamıştık. Tek tesellim kendisini özel hissettirdiğimizi hatırlıyorum." dedi.