Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı salonun boş olması dikkat çekti. Düzenlenen törenin ardından Yılmaz Gruda'nın cenazesi, Şakirin Camii'ne götürüldü.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 1

Böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

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Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Zafer Algöz, Ahmet Kural, Selçuk Aydemir ve Tümay Özokur'un da aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla, sevenleri katıldı.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törende konuşan Kurt, çok değerli bir ustayı kaybettiklerini söyleyerek, "Bazı değerlerin yerini doldurmak maalesef çok güç. Bir gün hepimiz öleceğiz ama bazı boşluklar öyle derin yaralar açıyor ki yerini dolduramıyoruz." dedi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 4

"HANGİ OYUN ROL VERİLSE OYNAYABİLECEK DEĞERDE BİR İSİMDİ"

Genç kuşakların da böyle değerli sanatçıları tanıması gerektiğini vurgulayan Kurt, "Hangi oyun rol verilse oynayabilecek değerde bir isimdi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 5

Ayşegül İşsever de Türk tiyatrosunda kendi rengi olan insanların giderek azaldığından bahsederek, "Her şey giderek sıradan olmaya başladı. İşte Yılmaz Gruda bu sıradanlığın içinde çok özel bir renkti." diye konuştu.

Gruda ile birlikte çalışma fırsatı bulamadıklarını dile getiren İşsever, "Şehir Tiyatrosu repertuvarı olan çevirilerini izledikçe işini ne kadar titizlikle yaptığını gördüm. Nezaket sahibi biriydi, Şehir Tiyatrosu ailesi olarak bir gün onu ağırlama fırsatı yakalamıştık. Tek tesellim kendisini özel hissettirdiğimizi hatırlıyorum." dedi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 6

Yılmaz Gruda'nın torunu Emre Arkan, dedesinin başöğretmeni olduğunu ifade ederek, "Ondan hayat adına, sanat adına pek çok şey öğrendim. Onu çok seviyorum, hepinizin sevdiğinizi de biliyorum. Türk halkının başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 7

Oyuncu Zafer Algöz ise Yılmaz Gruda'nın Türkiye'nin yetiştirdiği en kültürlü tiyatro oyuncularından biri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"93 yıllık ömrünün neredeyse yarısından çoğunu tiyatroya, sanata, edebiyata adamış bir insan. Yazmış olduğu oyunlar, İngilizce ve Rusçadan yaptığı çeviriler çok önemliydi. 1950 yılından itibaren Türk tiyatro ve sinemasında o kadar çok iş yapmış ki inanamadım. Her yerde bir iz bırakmış. Ben de kendisiyle en son 'Görevimiz Tatil' filminde beraber çalışmıştım. Hoşsohbet, zarif, beyefendi kıymetli insandı."

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 8

"ÜZGÜNÜZ DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Oyuncu Ahmet Kural, "Türk halkının başı sağolsun Yılmaz ağabeyimizi, ustamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Üzgünüz diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 9

SALONUN BOŞ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Törene Zafer Algöz, Ahmet Kural başta olmak üzere birçok oyuncu ile ailenin yakınları katıldı. Törenin düzenlendiği salonun boş olması dikkat çekti.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 10

Alkışlar eşliğinde Musahipzade Celal Sahnesi'nden uğurlanan Gruda'nın cenazesi, Şakirin Camii'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı - 11

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.


Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.

Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Gruda, "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol aldı.

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