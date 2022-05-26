Aras Kuş Cenneti 313 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Bölgede farklı zamanlarda farklı türlerin gözlemlediğini ifade eden Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Bazı türler sadece göç zamanında görülüyor, bazıları sadece üreme zamanlarında, bazıları sadece kışın, bazıları da yıl boyu görülüyor. Biz burada her yıl bazı mevsimlerde kuş türlerini halkalayarak kayıt altına alıyoruz. Şimdiye kadar burada kayıt altına alınan 313 kuş türünün 107'sinin burada ürediğini tespit ettik. Bu sayının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz çünkü bazı ender türler için özel araştırma çalışması yapmamız lazım."