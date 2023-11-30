Araştırma yapıldı: Para mutluluğu satın alır mı?
Para mutluluğu satın alır mı? Yüzyıllardır dile getirilen bu soru, yanıtını buldu. Yaoılan araştırmada, Amerikalıların yüzde 60'ı paranın mutluluk getireceğine inanıyor. Mutluluk için gereken para ise en az 1 milyon dolar.
"Para mutluluğu satın alır mı?" sorusu yanıtını buldu. Belli oranda bir servet rakamı, insanlar için mutlu olma kriterini karşılıyor.
ABD merkezli araştırma şirketi Empower, "Finansal Mutluluk Raporu"nu yayımladı. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 60'ı paranın mutluluğu satın alabileceğini söylüyor.
Belirli bir servete erişmek mutluluğun anahtarı olarak görülüyor.