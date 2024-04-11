Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var
Avrupa'nın en iyi şehirleri açıklandı. Her bir şehir refah ve yaşanabilirlik kriterlerine göre sıralandı. Avrupa kıtasının en iyi şehirleri sıralamasında, Türkiye'den bir şehir de yer aldı. İşte Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi.
Turistlerin en çok ziyaret ettiği Avrupa şehirleri sıralamsında, Tripadvisor yorumları, eğitim ve iş fırsatları gibi faktörlerin yanı sıra düzinelerce başka ölçümü de dikkate alan Resonance Consultancy tarafından değerlendirildi.
İşte Avrupa'nın çeşitli özellikleriyle öne çıkan en iyi 10 şehri...