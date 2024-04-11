Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var

1. LONDRA, İNGİLTERE

Londra, turistlere ve öğrencilere sunduğu olanaklar sayesinde Avrupalı komşularını üst üste ikinci kez mağlup ederek sıralamada onları geride bıraktı. Analizde, "Şehir, öğrencilerin, yabancı yatırımcıların ve turistlerin ilk akla gelen yeri; hepsi de dışarı çıkıp genel endekslerimizin üçünde de üst sıralarda yer alan bir yere yerleşmek için can atıyor: Yaşanabilirlik, Sevilebilirlik ve Refah - bu yılki sıralamada bu başarıyı elde eden tek şehir." deniyor.



Brexit ve diğer zorluklara rağmen Londra, küresel yatırımları çeken önemli bir iş merkezi olmayı da sürdürüyor.