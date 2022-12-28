Burçlara göre 2023: Yeni yılda neler olacak? (2023 burç yorumları)

Bu yılın başlığı para ve düzen!

İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakırken, artık koskoca bir yılı nasıl geçirdiğimizi düşündüğümüz günler geldi çattı.

2022 yılının genel gökyüzü yazısını yazarken yılın adı “para” demiştim. Bu yılın başlığı için ise “para ve düzen” diyebilirim.

2020 yılından bu yana Satürn denilen disiplin gezegeni ile iç görümüzü artırıp bizi her daim şaşırtmaya aday olan Uranüs arasındaki sert görünümün, 2022’nin sonuna kadar maddi manevi, kelimenin tam anlamıyla ne yazık ki canımıza okuduğuna şahit olduk.

2023 yılında ise Satürn artık kadersel dönüşümü anlatan kuzey - güney ay düğümlerine destek olacağı için bizi yılın ortasına kadar Boğa / Akrep aksında ve yılın diğer yarısında ise Koç / Terazi aksında destekleyecek.

Bu da bizi yılın ilk yarısında artık ekonomik olarak kendimize bir kere daha bakıp aynı zamanda sağlık konuları da başta olmak üzere “daha kalıcı ne yapabiliriz?” sorusu üzerinde düşündürüp harekete geçirtecek. O nedenle 2023’ün ilk yarısını bu konularda daha sağlam adımlar atmak için kullanmamızda fayda var.

Yılın ikinci yarısında ise “ben-sen” aksı diye tanımladığım Koç / Terazi aksında ortaklık, evlilik gibi konularda Satürn destek olacak. Doğal olarak bu da birlikte üretip birlikte tüketmenin, yani daha medeni yaşamanın imkansız olmadığını, aklımızı ön plana alarak davrandığımızda birlikte mutlu yaşamanın yollarını öğrenebileceğimizi söylemekte. Umarım bunu bu coğrafya bu yıl başarır!

Ve tabii 2023’ün bir başka önemli gökyüzü olayı, radikal hareketleri ile “bedeli ne olursa olsun ya olacak, ya olacak” diyen Plüton'un Kova burcuna geçmesi olacak. En son bundan tam 244 yıl önce 1779'da Kova burcuna geçen Plüton, o dönem Avrupa’da burjuvazi sınıfının ve şehirlerdeki soylu olmayan toplulukların daha güçlü hale gelerek toplumda etkin bir sınıf oluşturmalarına neden olmuş ve bu oluşumlar sosyal ve ticari hayatı hızla değiştirerek yeni ekonomik kurumların ortaya çıkmasını hızlandırmış.

2023 yılında iki ay Kova burcuna girip sonra yıl sonuna kadar tekrar Oğlak burcuna misafir olacak olan Plüton, gerçek hızına 2024 yılının başında başlayacak. 2044 yılına kadar Kova'da bir ileri bir geri ağır ağır hareket eden Plüton, bu süreçte teknolojik anlamda ağzımızı bir karış açık bıraktıracak yeniliklerle tanıştırırken, diğer yandan hakkı yenilenlerin baş kaldırıp “Yeter artık!“ diyeceği sahneleri bize yaşatacak. Bu süreçte savaşlara, kripto paranın artık hayatımızda vazgeçilmez bir şekilde yer alacağına ve elbette siyasi haritada sınırların yeniden çizilebileceğine de şahit olacağız diyebiliriz. Lokal toplumsal yangınlar umarım bu süreçte bizi bir dünya savaşına götürmez.

2023’e tutulmalardan baktığımızda ise, 20 Nisan 2023’te 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, hayli zor bir tutulma olacak gibi görünmekte. Sevimsizliğiyle meşhur 29 derecede gerçekleşecek bu tutulma yöneticiler, dış ilişkiler, müttefikler başlıklarında bazı sorunlara neden olurken, diğer yandan yeni ve güçlü bir temelin atılmasına da ön ayak olacak gibi. Maddi konularda ise yine bu tutulma bize temkinli olmamızı söylemekte.

5 Mayıs 2023’te 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise Türkiye haritasında Venüs’ün üzerinde olacağı için özellikle ekonomi konusunda ülkemizi daha tedbirli olması için değişime, dönüşüme teşvik edebilir. Bu noktada 2023’ün ilk yarısı için ekonomik anlamda daha derli toplu davranmamızda fayda görünmekte.

14 Ekim 2023’te 21 derece Terazi burcundaki tutulma ise Türkiye haritasında Merkür, Satürn kavuşumunun hemen yanında olacağı için; mali konular, holdingler, yasama ve yürütme, devlet yasakları, hükümet, devlet hizmeti verilen binalar, yaşlılar, tarih, madenciler, ziraat, inşaatçılık ve nakliye, ulaşım, öğretmenler, toplu taşıma, bakanlıklar, iletişim, basım yayın, medya konularında sıkı bir hareketlilik yaşanabilir. Bu konularda iyileştirmelere şahit olurken, tutulmanın teması yine maddi yapılandırmayı anlattığı için para konusunda dikkatli olmakta fayda var diyeceğim.

Yılın son Ay tutulması ise 28 Ekim 2023’te 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma ise bize ekonomik anlamda aklımızı başımıza almamız için son bir kapı aralayacak da diyebiliriz. Bu tutulmada bireysel veya toplumsal hiç fark etmez, akılcı davrandığımız anda, gelecek yıllar için elimizdeki kartların bizi güçlendireceğini söylememiz pek mümkün durmakta.

Şöyle bir toparlarsak, 2023 yine para konusunun sahnede olduğu ve biraz daha kemerlerimizi sıkmaya devam edeceğimiz bir yıl olacakmış gibi duruyor. Bunun yanında kalıcı bir düzen tahsis etmek için ise diplomasiyi, ortak paydada yer almayı, uzlaşmayı, yani muhataplarımızı anlayıp onların perspektifinden bakmayı öğreneceğimiz bir yıl olacak diyebiliriz.

Her ne kadar bu yıl yer yer bizi zorlayacak gibi görünse de geçen yıllarla kıyasladığımızda, derin ve güzel soluklar alacağımızı da söylemeden edemeyeceğim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı bir 2023 diliyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)