Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu

ANI ÖZÜMSEYİN

Doğayla bütünleşmek için ormana gidebilir veya bir göl kenarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak elinizde hala telefon varsa ve modern hayatın sorumlulukları peşinizi bırakmıyorsa doğanın güzelliklerini takdir etmeniz mümkün değil. Her şeyi bırakın. Aklınızı kurcalayan şeyleri bir süreliğine uzaklaştırmayı deneyin. Kuş seslerine kulak verin ve ağaçların kokusunu içinize çekin.

KEŞFE ÇIKIN

Huzur bulmak için kaçtığınız pek çok farklı mekan olduğuna eminiz. Bu sefer bir değişiklik yapın ve daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri keşfe çıkın. Farklı yeşil alanlar zihninizi ve bedeninizi arındırmaya yardımcı olacaktır.