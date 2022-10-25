Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu

Beton bloklarla çevrili manzara, yoğun çalışma rutini ve şehir hayatı... Bütün bu karmaşaya ara vermek için doğayla yeniden bağ kurmak ve iç huzura ulaşmak belki de en güzel çözüm olabilir. İşte doğayla ilişkinizi kuvvetlendirmek için yapabilecekleriniz...

Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu - 1

ANI ÖZÜMSEYİN

Doğayla bütünleşmek için ormana gidebilir veya bir göl kenarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak elinizde hala telefon varsa ve modern hayatın sorumlulukları peşinizi bırakmıyorsa doğanın güzelliklerini takdir etmeniz mümkün değil. Her şeyi bırakın. Aklınızı kurcalayan şeyleri bir süreliğine uzaklaştırmayı deneyin. Kuş seslerine kulak verin ve ağaçların kokusunu içinize çekin.

 

KEŞFE ÇIKIN

Huzur bulmak için kaçtığınız pek çok farklı mekan olduğuna eminiz. Bu sefer bir değişiklik yapın ve daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri keşfe çıkın. Farklı yeşil alanlar zihninizi ve bedeninizi arındırmaya yardımcı olacaktır.

Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu - 2

YARATICILIK VE DOĞA BİR ARADA

Doğayla birden fazla yolla bütünleşmeniz mümkün. Bu yollardan biri de doğayla iç içeyken yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak. Fotoğraf çekmeyi, resim çizmeyi veya kara kalem çalışması yapmayı deneyin.

KİTAP OKUYUN

Doğayla bağlarınızı kuvvetlendirmek için şehir hayatından uzaklaşmanız mümkün olmayabilir. Evinizin konforunda doğa hakkında kitaplar okumayı deneyin. Bitkileri ele alan bir kitap veya ormanda maceraya çıkmış bir grup gencin hikayesi sizi bir nebze olsa da doğaya yakınlaştırabilir.

Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu - 3

GÜN DOĞUMUNU KAÇIRMA

Doğanın mucizelerini derinlemesine hissetmek için bazı anlara tanıklık etmeyi deneyin. Elinize bir bardak kahve alın ve gün batımını izleyemeye gidin. Eğer sabah insanıysanız gün doğumunu da izleyebilirsiniz.

BİTKİLERİ, ÇİÇEKLERİ ÖĞREN

Doğadan koptuğunuzu hissediyorsanız şehir hayatından fırsat buldukça doğal yaşama dair bilgiler edinmeye çalışın. Günlük hayatınızda karşınıza çıkan bitkilerin, ağaçların ve çiçeklerin adlarını öğrenerek başlayabilirsiniz.

Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu - 4

DOĞA ARKADAŞI BULUN

Doğada çıktığınız küçük keşiflerde yanınızda bir arkadaş olması sizi daha güvende ve huzurlu hissettirebilir. Beraber yapabileceğiniz aktiviteler seçin, rotalar belirleyin ve doğanın güzelliklerini beraber takdir edin.

BAŞIBOŞ GEZMEK

Her gün aynı ulaşım araçlarıyla bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Yeni bir yere giderken bile navigasyona bağımlı hareket ediyoruz. Her gün gittiğiniz yolu alternatif rotalarla yenileyin. Karşınıza daha yeşil ve huzur verici bir yol çıkabilir.

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