Doğa ile bağınızı güçlendirmenin 8 yolu

Huzur bulmak için kaçtığınız pek çok farklı mekan olduğuna eminiz. Bu sefer bir değişiklik yapın ve daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri keşfe çıkın. Farklı yeşil alanlar zihninizi ve bedeninizi arındırmaya yardımcı olacaktır.
Doğayla birden fazla yolla bütünleşmeniz mümkün. Bu yollardan biri de doğayla iç içeyken yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak. Fotoğraf çekmeyi, resim çizmeyi veya kara kalem çalışması yapmayı deneyin.
Doğayla bağlarınızı kuvvetlendirmek için şehir hayatından uzaklaşmanız mümkün olmayabilir. Evinizin konforunda doğa hakkında kitaplar okumayı deneyin. Bitkileri ele alan bir kitap veya ormanda maceraya çıkmış bir grup gencin hikayesi sizi bir nebze olsa da doğaya yakınlaştırabilir.
Doğanın mucizelerini derinlemesine hissetmek için bazı anlara tanıklık etmeyi deneyin. Elinize bir bardak kahve alın ve gün batımını izleyemeye gidin. Eğer sabah insanıysanız gün doğumunu da izleyebilirsiniz.
Doğadan koptuğunuzu hissediyorsanız şehir hayatından fırsat buldukça doğal yaşama dair bilgiler edinmeye çalışın. Günlük hayatınızda karşınıza çıkan bitkilerin, ağaçların ve çiçeklerin adlarını öğrenerek başlayabilirsiniz.
Doğada çıktığınız küçük keşiflerde yanınızda bir arkadaş olması sizi daha güvende ve huzurlu hissettirebilir. Beraber yapabileceğiniz aktiviteler seçin, rotalar belirleyin ve doğanın güzelliklerini beraber takdir edin.
Her gün aynı ulaşım araçlarıyla bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Yeni bir yere giderken bile navigasyona bağımlı hareket ediyoruz. Her gün gittiğiniz yolu alternatif rotalarla yenileyin. Karşınıza daha yeşil ve huzur verici bir yol çıkabilir.