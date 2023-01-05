Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022)

8. Maru
Sosyal medyada büyük bir fenomen olan Maru, 1,5 milyon dolar kazanç ile Japonya'nın en popüler köpeği.
8. Tucker
YouTube'da 5 milyon abonesi olan Tucker, 1,5 milyon dolar ile 8. sırada yer alıyor.
8. Doug the Pug
Sosyal medya hesabında kılıktan kılığa giren fenomen köpeğin ciddi bir takipçi kitlesi var.
7. Pontiac
80'li yılların ünlü dizisi Altın Kızlar ile hafızalara kazınan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Betty White'ın köpeği Pontiac, 5 milyon dolar ile 7. sırada
6. Choupette
2022 yılının ilk aylarında hayatını kaybeden modanın efsane ismi Karl Lagerfeld'in köpeği, 13 milyon dolar kazanç ile dünyanın en zengin evcil hayvanları arasında yer aldı.
5. Jiffpom
Sevimli köpek 25 milyon dolar kazancı ve dikkat çekici kostümleri ile sosyal medyanın gözdesi.
4. Oprah Winfrey’nin köpekleri
Ünlü ABD'li sunucu Winfrey'nin köpekleri Sadie, Sunny, Lauren, Layla ve Luke, dünyanın en zengin köpekleri arasında yer alıyor.
3. Olivia Benson
Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Olivia Benson adlı kedisi 97 milyon dolar ile 3. sırada. Ünlü kedi müzik videolarında ve reklam kampanyalarında da yer alıyor.
2. Nala
Instagram'ın en popüler kedisi, kendi adını taşıyan mama markasıyla 100 milyon dolar kazanıyor.
1. Gunther VI
Gunther Corporation adlı şirketin sahip olduğu ve 500 milyon dolar kazanç ile birinci sırada yer alan Gunther VI adlı köpek, daha önce 1992 yılında Alman Kontesi Karlotta Liebenstein'e aitti.