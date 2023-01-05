Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022)

Dünyanın en zenginleri denilince akıllara Elon Musk veya Bill Gates gibi isimler geliyor ancak bazı evcil hayvanlar, milyon dolarlık kazancıyla sandığınızdan daha zengin olabilir. All About Cats adlı sitenin haberine göre tanıdığınız birçok ünlü ismin evcil havyanı dünyanın en zengin kedi ve köpekleri arasında...

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 1

8. Maru

Sosyal medyada büyük bir fenomen olan Maru, 1,5 milyon dolar kazanç ile Japonya'nın en popüler köpeği.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 2

8. Tucker

YouTube'da 5 milyon abonesi olan Tucker, 1,5 milyon dolar ile 8. sırada yer alıyor.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 3

8. Doug the Pug

Sosyal medya hesabında kılıktan kılığa giren fenomen köpeğin ciddi bir takipçi kitlesi var.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 4

7. Pontiac

80'li yılların ünlü dizisi Altın Kızlar ile hafızalara kazınan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Betty White'ın köpeği Pontiac, 5 milyon dolar ile 7. sırada

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 5

6. Choupette

2022 yılının ilk aylarında hayatını kaybeden modanın efsane ismi Karl Lagerfeld'in köpeği, 13 milyon dolar kazanç ile dünyanın en zengin evcil hayvanları arasında yer aldı.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 6

5. Jiffpom 

Sevimli köpek 25 milyon dolar kazancı ve dikkat çekici kostümleri ile sosyal medyanın gözdesi.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 7

4. Oprah Winfrey’nin köpekleri

Ünlü ABD'li sunucu Winfrey'nin köpekleri Sadie, Sunny, Lauren, Layla ve Luke, dünyanın en zengin köpekleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 8

3. Olivia Benson

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Olivia Benson adlı kedisi 97 milyon dolar ile 3. sırada. Ünlü kedi müzik videolarında ve reklam kampanyalarında da yer alıyor.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 9

2. Nala

Instagram'ın en popüler kedisi, kendi adını taşıyan mama markasıyla 100 milyon dolar kazanıyor.

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) - 10

1. Gunther VI 

Gunther Corporation adlı şirketin sahip olduğu ve 500 milyon dolar kazanç ile birinci sırada yer alan Gunther VI adlı köpek, daha önce 1992 yılında Alman Kontesi Karlotta Liebenstein'e aitti.

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